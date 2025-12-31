La Nochevieja, celebrada cada 31 de diciembre, representa la culminación del año civil y el momento de transición simbólica hacia un nuevo ciclo en gran parte de las culturas contemporáneas.

Se encuentran sus raíces más remotas en las festividades romanas dedicadas a Jano, el dios de las dos caras que miraba simultáneamente al pasado y al futuro. El mes de enero, o Ianuarius, deriva su nombre de esta deidad, simbolizando los finales y los comienzos. Originalmente, el calendario comenzaba en marzo, pero con la instauración del calendario juliano en el año 46 a.C., el inicio del año se fijó formalmente el 1 de enero. Durante esta transición, los ciudadanos romanos solían intercambiar ramas de árboles sagrados y dátiles para augurar un periodo de prosperidad.

A pesar de la caída del Imperio Romano, la celebración del fin de año persistió bajo diversas formas hasta la consolidación del cristianismo en Europa. Durante la Edad Media, el inicio del año variaba según la región: algunos estados europeos utilizaban el 25 de marzo (Anunciación) o el 25 de diciembre (Navidad). No fue sino hasta 1582, con la implementación del calendario gregoriano, impulsado por el Papa Gregorio XIII, que la Nochevieja se estandarizó globalmente el 31 de diciembre. Esta reforma buscaba corregir desfases astronómicos y unificar la liturgia cristiana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los 6 países del mundo donde la Navidad no se celebra oficialmente

El Año Nuevo se celebra el 31 de diciembre con cenas familiares, fuegos artificiales y fiestas en ciudades

De la liturgia europea a las tradiciones rioplatenses

En Argentina, la Nochevieja se caracteriza por un fuerte componente social y familiar, heredado de las corrientes migratorias europeas, principalmente españolas e italianas. A diferencia del invierno boreal, el hemisferio sur recibe el año bajo el rigor del verano, lo que ha transformado la estética de la celebración. Las reuniones suelen trasladarse al aire libre, y el menú tradicional, aunque conserva influencias del viejo continente como el pan dulce y los confites, se adapta con platos fríos y asados. El brindis de medianoche es el punto álgido donde se concentran los deseos de renovación.

Una de las costumbres más extendidas en el territorio nacional es la quema de muñecos de fin de año, una tradición que tiene su epicentro en la ciudad de La Plata. Esta práctica consiste en la elaboración de figuras de papel y madera que representan personajes del año saliente, las cuales son incineradas tras las doce campanadas. Este ritual simboliza la purificación y la eliminación de lo negativo para dar paso a lo nuevo. Aunque es una tradición local, refleja el deseo universal de cerrar ciclos mediante el fuego, un elemento recurrente en las festividades de transición cultural.

Año Nuevo Chino: por qué 2026 estará regido por el Caballo de Fuego

A nivel internacional, la Nochevieja ha dado lugar a ritos singulares que varían según la geografía. En España, la tradición de comer doce uvas al ritmo de las campanadas del Reloj de la Puerta del Sol es el estándar nacional desde principios del siglo XX. En otros países de la región, como Brasil, el sincretismo religioso se manifiesta en las ofrendas a Iemanjá en las playas, donde se lanzan flores blancas al mar. Estas prácticas demuestran cómo la Nochevieja es una efeméride que, partiendo de una estructura administrativa y religiosa, se ha cargado de significados antropológicos profundos.

En el ámbito público y mediático, la Nochevieja se ha transformado en un espectáculo de masas globalizado. Ciudades icónicas como Nueva York, Sídney o Londres realizan despliegues de fuegos artificiales que son seguidos por millones de personas a través de la televisión e internet. Este fenómeno ha convertido la última noche del año en una jornada de hiperconectividad, donde el "año nuevo" se celebra en cascada según los husos horarios.