El referente de Proyecto 7 destacó el impacto de la cena solidaria frente al Congreso: "En las Fiestas se acentúa lo que falta"

Horacio Ávila, referente de la organización Proyecto 7, encabezó el pasado 24 de diciembre un nuevo festejo de “Ninguna Familia sin Navidad”​, la cena solidaria que se realiza en Nochebuena frente al Congreso para personas en situación de vulnerabilidad y advirtió que las Fiestas “son momentos muy duros”, en un contexto de creciente pobreza y exclusión social.

En diálogo con AM 530, el dirigente social explicó: “En las Fiestas se acentúa lo que falta. Más allá de lo que uno crea o no en lo simbólico de la fecha, en las Fiestas se ve con más crudeza la pobreza, lo que no está y lo que no alcanza”, señaló. Según relató, estas fechas obligan a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Ávila remarcó que, a diferencia de otros momentos del año, durante Navidad y Año Nuevo “hay que salir a laburar más de lo habitual para acercar lo mejor posible a las mesas de los sectores más postergados”. En ese sentido, subrayó que no se trata solo de un gesto simbólico: “En la mesa tiene que haber algo tangible, algo completo, y eso cada vez es más complejo”.

La cena solidaria “Ninguna Familia sin Navidad” reunió a más de 4.000 personas frente al Congreso

La celebración en el Congreso, organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Proyecto 7 desde 2017, convocó a una multitud. De acuerdo con el referente, participaron más de 4.000 personas. “Se va convirtiendo en algo que traspasa lo que fue en sus inicios. Empezó con organizaciones chicas y hoy es uno de los eventos socioculturales y políticos más importantes del año”, afirmó. La actividad incluyó comida, actividades y espacios de encuentro para personas que viven en la calle o en condiciones habitacionales de vulnerabilidad.

El trabajo no se limitó a la noche del 24 de diciembre. Ávila contó que desde muy temprano ese día los equipos recorrieron distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. “Estuvimos repartiendo cosas en pensiones y hoteles, donde hay muchas necesidades que no están siendo cubiertas ni por la Ciudad ni por el Estado federal”, explicó. Según detalló, muchas de las personas que se alojan en esos lugares dependen del acompañamiento de organizaciones sociales para cubrir necesidades básicas.

El dirigente también destacó el compromiso solidario de quienes colaboran: “Hay mucha gente que ayuda de distintas maneras. Se busca disfrutar, pasarla bien, generar un momento distinto en medio de tanta dureza. Es muy difícil contar lo que se vive si no estás ahí. Es algo que, si lo vivís, no te lo olvidás en toda la vida”.

Proyecto 7 trabaja cotidianamente con más de 400 personas en situación de calle. De cara a 2026, el referente anticipó un escenario aún más complejo. “Fue un año durísimo y muy desgastante. Lamentablemente esperamos un aumento de la pobreza y de la cantidad de gente en la calle. Tiene que ver con el cierre de comercios y microempresas: eso es mano de obra desocupada y personas que, aunque quieran, no van a poder pagar un alquiler”, concluyó.

