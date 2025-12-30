Año nuevo en Azur Hotel & Spa: una experiencia única para celebrar las fiestas

Estas fiestas, Azur Hotel & Spa invita a despedir el año con una experiencia única que combina hospitalidad boutique, relax profundo y gastronomía de autor.

Una propuesta diseñada para quienes buscan celebrar de manera especial, en un entorno íntimo, sofisticado y cargado de identidad local.

Declarado Patrimonio histórico y construido en 1915, Azur es mucho más que un hotel: es una casa con alma propia, donde arquitectura, arte y memoria se integran para crear un espacio sensorial que honra el tiempo y el encuentro. Su ubicación estratégica en el Centro Histórico convierte cada estadía en un punto de partida ideal para descubrir Córdoba —su cultura, sus sabores y la naturaleza serrana— desde una perspectiva auténtica.

Con solo 16 habitaciones, Baños de Azur —su spa subterráneo inspirado en tradiciones ancestrales y arquitectura jesuítica—, La Despensa como restaurante boutique y una curaduría minuciosa de aromas, texturas y detalles, Azur celebra el lujo desde la simpleza cuidada, la calidez humana y el valor de lo artesanal.

PROPUESTA ESPECIAL PARA NAVIDAD Y AÑO NUEVO 24 y 31 de diciembre | Noches de celebración sensorial

La experiencia incluye:

● Alojamiento con desayuno buffet

● Recorrido por los históricos Baños de Azur

● Cena especial de pasos con maridaje de vinos

● Desde $350.000 por persona en base doble

● Sujeto a disponibilidad | Cupos limitados

Reconocimiento internacional – REVE Luxury Awards 2025

Azur Hotel & Spa fue el único hotel argentino ganador en los REVE Luxury Awards 2025, obteniendo: ● Ganador Global – Luxury Spa Hotel ● Ganador Continental – Luxury Boutique Hotel ● Ganador Continental – Luxury Wellness Hotel

Reservas & Contacto ● Sitio web: www.azurrealhotel.com ● Dirección: San Jerónimo 243/257, Córdoba ● Tel: +54 351 4407796 / +54 351 4247133

● WhatsApp: +54 9 351 8538080 ● Mail: [email protected] ● Instagram: @azurhotel