Fernando Espinoza, Axel Kicillof y Verónica Magario despidieron el año con un masivo encuentro de unidad en La Matanza

Como cada año, la denominada Capital Nacional del Peronismo se convirtió en el escenario de un masivo encuentro donde entidades de bien público, organizaciones sociales y la militancia local se reunieron para fortalecer la unidad y trazar una hoja de ruta frente a las políticas de ajuste del Gobierno. En una jornada marcada por la movilización territorial, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario encabezaron el brindis de cierre del 2025.

Reconocimiento a la militancia y el esfuerzo colectivo

Durante el encuentro con el gabinete local y representantes de la comunidad, Espinoza agradeció el compromiso de todos los sectores productivos y sociales. “Cerramos el año abrazando a la gloriosa militancia peronista de La Matanza, que son los representantes de miles de vecinos, jubilados, directores de escuelas, médicos, profesionales, empresarios, PyMES, comerciantes y el movimiento obrero”, expresó el jefe comunal, subrayando que este encuentro tuvo un carácter especial por la presencia de la máxima autoridad provincial.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó el peso político del distrito en el armado nacional: “Es un momento para agradecer a la militancia y ver lo que significa el peronismo de La Matanza". Asimismo, proyectó el trabajo hacia el futuro cercano: “El compromiso que tenemos de cara a los próximos dos años es hacer una construcción que abarque a todo el país”.

Un modelo de protección frente al ajuste

La vicegobernadora Verónica Magario también tomó la palabra para resaltar la gestión local y provincial en un contexto complejo. “Gracias, Fernando, por el esfuerzo incansable que haces permanentemente en este distrito en un tiempo tan difícil”, señaló, a la vez que llamó a blindar los sectores más vulnerables: “Hoy hay que proteger a nuestros chicos, al trabajo y a nuestros abuelos, porque la sociedad se ve afectada por las políticas que van en contra de cada uno de los habitantes de la Argentina”.

Horizonte 2027

Para finalizar, Fernando Espinoza compartió su visión tras los recorridos diarios por las ciudades del municipio: “Escucho a la gente pidiendo por un futuro mejor y con ganas de cambiar esta historia”. En su mensaje de cierre, el intendente dejó una fuerte definición de cara a los desafíos electorales venideros: “Hay otro camino y hay otra Argentina posible; por eso el peronismo volverá a ser opción y futuro en 2027 para nuestros jóvenes, trabajadores y para todos los argentinos”.