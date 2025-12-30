Energía limpia y liderazgo regional: La Rioja marca el camino

Un informe de la Universidad Nacional de San Martín ubicó a la provincia en el primer lugar del ranking del Inversor Verde del Norte Grande, destacando su equilibrio entre previsibilidad institucional, sostenibilidad y condiciones favorables para la inversión.

La Rioja se posicionó en el primer lugar del ranking del Inversor Verde del Norte Grande argentino, impulsada por el crecimiento sostenido y la consolidación de Parque Arauco, uno de los polos energéticos más relevantes del país y de la región.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Con 101 aerogeneradores en funcionamiento, la reciente inauguración de un nuevo parque eólico y el inicio de obras del Parque Solar Arauco I, la provincia avanza hacia un hito regional: convertirse en el parque híbrido solar eólico más grande e importante de Latinoamérica. A este desempeño se suma que, durante 2025, Parque Arauco fue reconocido por CAMMESA entre los parques más eficientes de la Argentina, consolidando su liderazgo en generación renovable.



El ranking fue elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y evalúa qué jurisdicciones ofrecen mejores condiciones para recibir proyectos de energías limpias e inversiones sostenibles. El estudio analiza 35 indicadores, organizados en tres dimensiones clave: facilidad para invertir, seguridad institucional y sostenibilidad. En este marco, La Rioja encabezó la clasificación general por su desempeño equilibrado y consistente en todos los ejes evaluados.

Factores clave

Mientras otras provincias presentan resultados desbalanceados entre variables económicas, institucionales o ambientales, La Rioja se destaca por una previsibilidad institucional sólida, condiciones productivas favorables y políticas públicas alineadas con la transición energética, factores determinantes para atraer inversiones de largo plazo en energías renovables, bioeconomía y nuevas cadenas de valor verdes. El podio del ranking se completa con Jujuy y Corrientes, aunque es La Rioja la que alcanza el mejor desempeño global, consolidándose como referente regional.



En este contexto, dentro del ecosistema de Parque Arauco, la empresa Kallpa profundiza su modelo de minería sostenible, reforzando su vínculo con las comunidades del Valle del Bermejo a través de acciones de educación técnica, participación pública y fortalecimiento institucional, bajo principios de transparencia, innovación y desarrollo local, en sintonía con la estrategia provincial de crecimiento verde.

Competitividad



El informe incorpora además un Índice de Competitividad Fiscal Verde, que pondera los incentivos impositivos provinciales, en particular en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, destinados a actividades de la economía verde. Este indicador refuerza la importancia de contar con marcos fiscales claros, estables y favorables para pymes e inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo sostenible.

En un escenario global atravesado por la transición energética y la relocalización de cadenas de valor, La Rioja se consolida como líder del Norte argentino en inversiones verdes. La transición verde no es una promesa: en La Rioja, ya es una realidad.