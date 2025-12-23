Educación y futuro productivo: Universidad Siglo 21 articuló un encuentro con líderes del ámbito empresarial, educativo y político

La Universidad Siglo 21 celebró sus 30 años de trayectoria con un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires que reunió a representantes del sector productivo, funcionarios y líderes del ecosistema innovador. El cóctel, presentado por Iván de Pineda y desarrollado de manera simultánea al Congreso Internacional Innova Educa 21, fue una oportunidad para repasar los orígenes y el camino recorrido por la institución, así como para proyectar las conversaciones que hoy atraviesan el futuro del talento, la productividad y la transformación del país.

Con más de 90.000 estudiantes, más de 100.000 egresados y presencia federal en todo el país a través de 320 Centros de Apoyo Universitario, la institución reafirmó su papel como formadora de los profesionales que requieren las economías del conocimiento y los sectores productivos que atraviesan procesos acelerados de transformación. A lo largo del encuentro, las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre universidades, empresas y organismos públicos para impulsar la innovación, actualizar las competencias profesionales y fortalecer la competitividad nacional.

Durante el año de su 30° Aniversario, la Universidad ha compartido su visión de futuro y proyectos estratégicos que marcarán su crecimiento en los próximos años. Entre ellos se encuentran la apertura de la carrera de Medicina y la construcción de un Hospital Universitario junto a OSDE, la ampliación de la oferta en Ingeniería y Ciencias, el fortalecimiento del think tank Insight 21 como referente latinoamericano en generación de conocimiento aplicado, la expansión territorial con nuevas infraestructuras académicas y la concreción de un nuevo campus en el Parque Industrial de Villa María, además del Domo Siglo 21, proyecto junto con Universo Jiménez que unirá educación, cultura, deporte y entretenimiento. Esta hoja de ruta reafirma la apuesta de la Universidad por áreas fundamentales para el desarrollo productivo del país, combinando inversión en talento, tecnología y ciencia.

Juan Carlos Rabbat, Presidente y Fundador de la Universidad Siglo 21.

El Presidente y Fundador de Universidad Siglo 21, Juan Carlos Rabbat, también dirigió unas palabras a los presentes, subrayando el propósito que ha guiado el crecimiento de la Universidad desde sus inicios y reafirmando la vocación de seguir impulsando modelos educativos innovadores, orientados a la formación de líderes capaces de generar impacto económico y social a gran escala.

El encuentro reunió a referentes del mundo empresarial, cámaras sectoriales, representantes del tercer sector y funcionarios de distintos niveles de gobierno, configurando un espacio de reflexión colectiva sobre los desafíos del presente y las oportunidades que ofrece la transición tecnológica. La conversación giró en torno a temas que hoy definen la agenda de negocios global: la irrupción de la inteligencia artificial, la evolución de las habilidades profesionales, las nuevas demandas del mercado laboral, la sostenibilidad corporativa y la necesidad de invertir en capacidades humanas para construir modelos de desarrollo de largo plazo.

Entre los asistentes clave se destacaron Mercedes Miguel, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Senadora Nacional Vilma Bedia; Ludovico Grillo, Director Nacional del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET); Martín Matzkin, Director Nacional de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad; Francesco Pagano, Subsecretario de Emprendedores de la Nación; Gabriela Azar, Directora Nacional de Fortalecimiento del Sistema Formador; Betina Bracciale, Directora de Comunicación en la Secretaría de Educación de la Nación; Marianella Bonilla, Directora Nacional de Cooperación Internacional Educativa de la Secretaría de Educación; y Belén Alonso, Directora de Responsabilidad Social en Vicente López.

También acompañaron referentes del sector privado y de la sociedad civil, entre ellos Roberto Souviron, ex CEO de Despegar.com; José Scioli, representante de Cruz Roja Argentina; Carlos de Narváez, fundador del grupo GDN; Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación FLOR; Felipe Moyano, OSDE; Francesco Tonucci; Silvia Tenazinha, CEO de Salesforce Argentina; Masnatta Melina, especialista en educación, tecnología e impacto; María Laura García, fundadora de GlobalNews y Rodolfo Terragno, escritor, abogado y político argentino.

La celebración en Buenos Aires forma parte de un año trascendental para la Universidad Siglo 21, que consolida tres décadas de liderazgo en innovación educativa. El 30° Aniversario de la institución no solo marca un hito institucional, sino también la importancia de articular una red de actores públicos, privados y de la sociedad civil que, junto a la Universidad, potencien la transformación del país. Fortalecer estos lazos, promover agendas compartidas y tender puentes que aceleren el desarrollo es una convicción y compromiso que Universidad Siglo 21 asume para los próximos años.