Del zapping al streaming: la plataforma que unifica la TV en vivo y el contenido On Demand en Argentina

La forma en que los argentinos consumen contenidos audiovisuales completó su metamorfosis. Ya no se trata de elegir entre la televisión tradicional o las plataformas de streaming; la demanda actual exige una experiencia convergente. En este escenario, Gigared Play surge como la respuesta técnica y editorial a un usuario que ya no tolera las limitaciones de los horarios fijos ni de las pantallas únicas.

El fin de la "tiranía del horario"

Uno de los mayores cambios en el hábito de consumo es la pérdida de linealidad. La posibilidad de pausar, retroceder o reiniciar un programa que ya comenzó -incluso si es una transmisión en vivo- transformó el televisor en una herramienta bajo demanda.

Esta tecnología, denominada OTT (Over-The-Top), permite que eventos deportivos, noticieros o programas de entretenimiento masivo se adapten al ritmo del espectador y no al revés. Si un usuario llega tarde a su programa favorito, simplemente con un click puede volver al inicio, eliminando la frustración de perderse el comienzo de la acción.

Un ecosistema, todas las pantallas

La versatilidad es el pilar de la nueva era digital. Gigared Play no sólo reside en el decodificador o en el Smart TV del living; su arquitectura permite una transición fluida entre dispositivos:

Movilidad total: el contenido viaja con el usuario en smartphones y tablets (iOS y Android).

Compatibilidad: integración nativa con sistemas como Chromecast y Roku, facilitando que cualquier pantalla se convierta en un centro de entretenimiento de alta definición.

Capacidad compartida: la versión Full permite la conexión desde múltiples dispositivos, cubriendo las necesidades de toda la familia.

Inteligencia aplicada al ocio

Más allá de la grilla de más de 100 canales en vivo, el valor agregado reside en la curaduría de contenidos. A través de una interfaz intuitiva, la plataforma ofrece recomendaciones basadas en los gustos del espectador, optimizando el tiempo de búsqueda -uno de los principales puntos de dolor del streaming moderno-.

“El objetivo es brindar libertad, simplicidad y personalización”, señalan desde la compañía, destacando que el servicio es la evolución natural de la TV Online, diseñada para quienes buscan maximizar su inversión en conectividad.

En un mercado saturado de opciones fragmentadas, la apuesta por unificar el "vivo" con el "on demand" bajo un mismo respaldo tecnológico parece ser el camino hacia un consumo más inteligente, humano y, sobre todo, bajo control del usuario.