Malvinas Argentinas marcó un hito: 100 mil personas y un show de drones inédito para celebrar la Navidad

En una jornada que combinó emoción, tecnología y espíritu comunitario, Malvinas Argentinas celebró la edición especial de su Gran Show de Navidad. El Predio Municipal fue el epicentro de una convocatoria multitudinaria que reunió a familias de toda la región para conmemorar no solo las vísperas navideñas, sino también las tres décadas de historia del distrito.

“Invertir desde el Estado para que todos puedan disfrutar de la misma manera es el espíritu de construir igualdad y de ser solidarios”, destacó el intendente Leo Nardini, quien estuvo acompañado por el diputado provincial Luis Vivona y las secretarias Noe Correa y María Luján Salgado.

Un despliegue artístico y tecnológico sin precedentes

El espectáculo principal contó con más de cien artistas en escena, un Papá Noel volando sobre la multitud y el cierre musical a cargo de Ángela Torres. Sin embargo, la gran innovación de este año fue el show de drones que iluminó el cielo malvinense.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A través de luces coordinadas, los drones recrearon figuras icónicas como la Sagrada Familia, el tren Belgrano Norte y el logo conmemorativo de “Malvinas 30 Años”, permitiendo que el mensaje se viera desde cada rincón del distrito.

Inclusión y valores locales

Nardini subrayó que este evento es el resultado de un proceso que ya lleva 10 años de continuidad: “La gente lo espera porque saben que es un espectáculo gratuito y seguro”. Además, hizo hincapié en la faceta social de la organización:

Feria de emprendedores: espacio para el desarrollo de la economía local.

Campaña de pirotecnia sonora cero: pensada para personas con discapacidad y el cuidado de los animales.

Territorialidad: las propuestas se extendieron por 35 espacios públicos, incluyendo el taller de juguetes de Papá Noel y obras teatrales a sala llena.

Proyección nacional

La magnitud del evento trascendió los límites del distrito. Quienes no pudieron asistir o deseen revivir la experiencia, podrán ver el Gran Show de Navidad en Disney Channel desde este lunes 22 hasta el 31 de diciembre.

“Celebramos estos 30 años con la premisa de volver a creer: en la Navidad y en los valores que nos unen como malvinenses y como argentinos”, concluyó el jefe comunal.