San Martín hizo historia: el equipo que quebró una racha de 20 años y puso a Formosa en lo más alto

El deporte de Formosa vive un momento de refundación. La campaña de San Martín en el Torneo Federal A no se explica solo por la frialdad de los números, sino por un proceso de planificación que llevó al club a disputar la final por el campeonato, un hito que el fútbol provincial no alcanzaba desde hace dos décadas.

Con una solidez envidiable, el equipo completó 320 días de trabajo coordinado, disputando más de 30 partidos y sufriendo apenas tres derrotas. Esta identidad definida le permitió dejar en el camino a rivales de fuste como Costa Brava de General Pico, Atenas de Río Cuarto y 9 de Julio de Rafaela, posicionándose entre los dos mejores de un certamen que nuclea a 37 instituciones de todo el país.

La presidenta del club, Grisel Cardozo, destacó que el 2025 fue muy positivo y ya se trabaja en la planificación deportiva del 2026

El modelo formoseño: articulación y desarrollo

Para la presidenta de la institución, Grisel Cardozo, este presente es el resultado de una sinergia clave. "Los logros del club y del deporte formoseño son gracias a la articulación entre el Gobierno provincial, el club y las entidades sanitarias y educativas", manifestó, destacando la importancia de un Estado presente que potencie el crecimiento categórico de las comunidades.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este respaldo no solo permitió el protagonismo en el fútbol profesional, sino que consolidó a San Martín como una institución social multidisciplinaria. Entre los hitos de este 2025 se destacan:

Fútbol femenino: obtención de la Copa Gildo Insfrán.

Divisiones inferiores: consagración de la Cuarta y Quinta categorías en fútbol de campo.

Juegos Evita: participación protagónica en la delegación provincial.

El club conquistó la Copa Gildo Insfrán, demostrando su capacidad en todas las ramas

Formosa con San Martín forma parte de las 13 provincias que estarán presentes en la Copa Argentina 2026

Horizonte 2026: vóley nacional y Copa Argentina

El éxito institucional de San Martín trasciende el césped. La dirigencia confirmó que el vóley femenino jugará la Liga 2 de Argentina, con una competencia nacional programada para febrero en San Juan. "Es un notición; el vóley trabaja muchísimo y se lo merece", subrayó Cardozo.

El club desarrolla múltiples disciplinas y cuenta con un equipo de profesionales que respaldan el entramado deportivo, social y humano de la institución

De cara al futuro inmediato, el club ya planifica los desafíos de 2026. El mayor incentivo será el regreso a la Copa Argentina, un torneo de prestigio federal donde solo 13 provincias del país tendrán representación, confirmando que el modelo deportivo de San Martín tiene proyección nacional y a largo plazo.