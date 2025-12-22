Orrego, sobre la primera ruta solar de Argentina: “San Juan demuestra que el futuro es con energía limpia”

San Juan puso en funcionamiento la primera ruta solar de la Argentina, un proyecto inédito que marca el rumbo de la energía sustentable en el país. Con esta obra, la Avenida de Circunvalación de la ciudad de San Juan se convirtió en la primera traza nacional iluminada al 100% con energía solar, transformando la infraestructura vial y energética de la región.

“Esto no es sólo una obra, es una decisión estratégica que demuestra que se puede crecer cuidando el ambiente y usando inteligentemente los recursos”, destacó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, al referirse a la puesta en marcha del sistema que ya abastece completamente la demanda lumínica de esta arteria clave.

Liderazgo tecnológico y mano de obra local

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE) y ejecutada por la empresa Sergio Chiconi S.R.L., consistió en la instalación de 36 generadores solares fotovoltaicos individuales. Estos equipos de 5 kilovatios están montados sobre monopostes de siete metros de altura, estratégicamente distribuidos en los cuatro sectores de la Ruta Nacional A014.

Al respecto, Orrego subrayó el impacto directo en la comunidad: “La provincia vuelve a ser pionera. Producimos energía limpia y ahora también la integramos a la infraestructura cotidiana, mejorando servicios y reduciendo costos”.

El proyecto no solo representa un avance ecológico, sino también un motor económico:

Empleo calificado: movilizó a más de 80 trabajadores especializados.

Cadena de valor: involucró a proveedores locales, ingenieros, soldadores y metalúrgicos.

Soberanía energética: actualmente, más del 50% de los parques solares del país se encuentran en territorio sanjuanino.

Un hito a escala global

Con esta autopista solar, San Juan ingresa al selecto grupo de regiones que integran la energía fotovoltaica al diseño vial, compartiendo estándares con Corea del Sur, los Países Bajos y el estado de California (EE.UU.).

“Esta obra posiciona a San Juan en el mismo nivel que los lugares más avanzados del mundo en materia de energías limpias, y lo hacemos con recursos propios y trabajo sanjuanino”, afirmó el gobernador, quien concluyó: “San Juan demuestra, una vez más, que cuando hay planificación, decisión política y compromiso, el desarrollo sustentable deja de ser un discurso y se convierte en realidad”.