Nació el Archivo de la Propaganda Política: un espacio para preservar la memoria argentina

El Archivo de la Propaganda Política reúne afiches, boletas, publicaciones y objetos vinculados a la historia política argentina del siglo XX y XXI. En una jornada que reunió a investigadores, coleccionistas y público en general, quedó inaugurado el Archivo de la Propaganda Política, un proyecto colectivo que busca preservar y difundir materiales gráficos, objetos y documentos vinculados a la historia política argentina.

La presentación se llevó a cabo en la sede del archivo, ubicada en Piedras 113 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ofrecieron visitas guiadas y se exhibió parte del acervo que ya supera los 6000 afiches, volantes, boletas electorales, revistas, publicaciones institucionales y objetos vinculados a los principales dirigentes políticos, sociales y sindicales del siglo XX y lo que va del XXI.

Un proyecto que se transforma en Asociación Civil

El Archivo se conformó como una Asociación Civil, presidida por Martín Arias, quien destacó la importancia de la iniciativa: “Hoy fue un día de mucha satisfacción para los que conformamos el Archivo de la Propaganda Política. Recibimos muchos compañeros y compañeras que realizaron una visita guiada por el Archivo y vieron nuestra capacidad de restauración, preservación y difusión de documentos históricos. Incluso, hubo asistentes que acercaron materiales el día de hoy para sumarlo al archivo.”

Arias subrayó que el proyecto nació con el objetivo de preservar la memoria histórica y que durante todo el 2025 se trabajó en la conformación de un equipo profesional para la restauración y digitalización del patrimonio: “Nuestro principal objetivo es democratizar el acceso a documentos histórico-políticos de escasa circulación, para que todos puedan ser consultados y utilizados para preservar entre todos la tradición política argentina.”

Un acervo plural y en crecimiento

El Archivo reúne colecciones de proyectos como Museojusticialista, Cosasdepoliticas, Doctrina_peronista y Archivo Gráfica Política IS, además de aportes de coleccionistas privados y del archivo institucional de la UCR. También se incorporan materiales vinculados al deporte y al peronismo, ampliando el espectro temático y garantizando una mirada plural.

Todos los documentos serán digitalizados y publicados en la cuenta de Instagram @archivopropagandapolitica , lo que permitirá un acceso abierto y gratuito.

Una invitación a la comunidad

El presidente de la Asociación Civil remarcó que el crecimiento del Archivo dependerá de la participación colectiva: “Hoy emprendimos un proyecto al que nos gustaría invitar a quien quiera sumarse: ya sea a través del aporte de material, contribuyendo con su difusión o utilizando el mismo. El espacio solo va a crecer en la medida que seamos cada vez más las personas que nos involucremos en este proyecto.”

Con esta inauguración, el Archivo de la Propaganda Política se presenta como una herramienta de consulta y debate para investigadores, periodistas, estudiantes y público general, consolidándose como un espacio de referencia en la preservación de la cultura política argentina.