Faltan pocas horas para que el Año Nuevo comience en distintos puntos del mundo debido a los husos horarios. Uno de los primeros lugares en dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 es la nación de Kiribati, ubicada en el océano Pacífico, que se convierte así en el primer país del mundo en celebrar el nuevo año.

Dentro de este territorio se encuentra Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, un destino que cada 31 de diciembre capta la atención global. Un turista describió los festejos como una experiencia única: “en una playa aislada, sin satélites, sin señales de vida humana, en completa oscuridad y rodeado de innumerables cangrejos”.

De este modo, cuando en Argentina eran las 7:00 de la mañana del miércoles 31 de diciembre, en Kiritimati el reloj marcaba la medianoche y comenzaba el jueves 1 de enero de 2026.

Dónde se encuentra Kiritimati

Kiritimati (Isla de Navidad) es el atolón más grande del mundo y forma parte de la nación insular de Kiribati, en el Pacífico central. Es conocida por ser el primer lugar habitado en recibir el Año Nuevo, gracias a su huso horario UTC+14, que la adelanta casi un día respecto del resto del planeta.

La isla fue avistada por los europeos el 24 de diciembre de 1777 por el capitán James Cook, de quien proviene su denominación histórica.

En total, Kiribati está compuesto por 33 islas, aunque solo 20 están habitadas, y abarca una superficie de apenas 811 kilómetros cuadrados. A pesar de su tamaño reducido, su posición geográfica estratégica le permite ser el primer país en celebrar el Año Nuevo, mientras en gran parte del mundo aún transcurre el 31 de diciembre.

De acuerdo al sitio Far Away Aventures, una de las actividades más importantes es la pesca, Kiritimati es un paraíso pesquero para ver las interminables llanuras hogar del pez hueso combatiente, el poderoso Trevally gigante y el fuerte pez gatillo.

Al mismo tiempo, el sitio revela que está rodeada por un estrecho arrecife tropical que se hunde en un sin fondo abismo lleno de muchos corales intactos y abundantes especies marinas.

En ese sentido, hay especies como corales más vírgenes del mundo, como Acropora y Corales de placa, que albergan una gran variedad de especies tropicales pequeñas como el cirujano peces, lábridos, peces mariposa, gobios, anémonas, morena dragón, pez ángel de llama, mantas, y rayas águila.

En cuanto a deportes, la temporada de surf en Kiritimati va de octubre a marzo, donde las olas grandes se asoman a la isla Kiritimati uno o dos días después de que llegue a Hawái. Los mejores lugares para surfear son el arrecife Cochrane, Islote Cook y París.

Para el turismo, hay distintas tiendas de artesanías donde se pueden comprar diferentes recuerdos.

