Año Nuevo: ¿cómo funcionarán los servicios públicos en Ciudad de Buenos Aires el 31 de diciembre y el 1 de enero?

La Ciudad de Buenos Aires experimentará variaciones sustanciales en el marco de las celebraciones del Año Nuevo. Los colectivos, trenes y subtes cambiarán momentáneamente sus esquemas habituales el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero. Ambos días festivos, el Banco Central de la República le otorgó asueto a los trabajadores del sector y no habrá actividad en las distintas entidades financieras. No obstante, se podrá operar por medio del home banking y retirar efectivo de los cajeros automáticos.

El Gobierno de CABA anunció qué transportes se encontrarán activos en el marco del recibimiento del año entrante y cómo funcionarán, para que los ciudadanos organicen sus traslados o trámites usuales. Los cronogramas de cada servicio.

El Poder Ejecutivo porteño precisó que no habrá recolección de residuos el 31 de diciembre y llamó a los ciudadanos de la Capital Federal a no sacar la basura durante la jornada de mañana. En ese sentido, se garantizó que el servicio se prestará con normalidad el 1 de enero, bajo el cronograma habitual.

Cronograma de recolección de residuos durante Año Nuevo en CABA

En lo que respecta a la movilidad en vehículos particulares, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se informó que no se cobrará estacionamiento medido y “se permitirá estacionar sobre las avenidas y calles, donde normalmente se encuentra prohibido durante los días hábiles”.

Cronograma del servicio de colectivos

Para los usuarios frecuentes de las líneas de colectivos, este miércoles 31 circularán bajo la frecuencia habitual, aunque en horas de la noche, podría haber menos unidades en circulación por la llegada del 2026.

Ya en Año Nuevo, el 1 de enero, funcionarán en horario de feriado, con horarios más demoras de lo habitual.

Cronograma de colectivos para Año Nuevo

Cronograma del servicio de Trenes

Trenes Argentinos brindó detalles operativos de la estructura ferroviaria durante la víspera del Año Nuevo y el feriado del 1 de enero. La línea Roca, la línea Mitre y la línea Belgrano Sur funcionarán el 31 de diciembre “con cronograma de sábado”, y el 1 de enero “como domingo y feriado”.

En el caso de la línea Sarmiento, el esquema también replicará el cronograma de sábado 31 y, al día siguiente, el servicio funcionará como domingo y feriado.

Cronograma del servicio de subtes

El subte también operará con un régimen diferente. Las primeras formaciones de todas las líneas partirán este miércoles 31 a las 6 de la mañana, modificando su frecuencia y horarios de último servicio.

El último tren de la línea A desde San Pedrito a Plaza de Mayo/Casa Rosada partirá a las 21:06, mientras que en sentido inverso la última formación salió a las 21:32.

En la línea B, desde J. M. Rosas hacia Urquiza / Leandro N. Alem, el último tren partió a las 21:02, mientras que el recorrido opuesto tuvo su cierre a las 21:32.

Servicio de emergencias

Se garantiza la continuidad del servicio de guardia de la Policía de la Ciudad, Bomberos y emergencia 911, al igual que el sistema de emergencias de Logística, Defensa Civil y Guardia de Auxilio a través del 103, todos operativos las 24 horas

