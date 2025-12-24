En la antesala de Nochebuena y Navidad, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos puntos del país confirmaron y profundizaron las restricciones al uso de pirotecnia sonora, con el objetivo de proteger la salud de las personas, el bienestar de los animales y el cuidado del ambiente. La medida se inscribe en una tendencia creciente que busca promover celebraciones más seguras e inclusivas.

Prohibición total en la Ciudad de Buenos Aires

En el ámbito porteño, el jefe de Gobierno Jorge Macri anunció la prohibición absoluta del uso de pirotecnia con efecto audible en todo el territorio de la Ciudad. La decisión alcanza tanto a particulares como a eventos, espectáculos y celebraciones organizadas por el propio Gobierno local.

Desde el Ejecutivo se informó que la normativa rige durante todo el año y no se limita únicamente a las fiestas de fin de año. La Ciudad quedó declarada como “zona calma libre de pirotecnia sonora”, lo que implica la eliminación del uso de artefactos que produzcan estruendos, aunque se mantienen permitidos los fuegos artificiales de efecto lumínico sin ruido.

Las autoridades explicaron que la pirotecnia sonora afecta especialmente a personas con trastornos del espectro autista (TEA), bebés, adultos mayores y personas con hipersensibilidad auditiva, además de generar estrés y daños en animales domésticos y fauna urbana. También se remarcó el impacto ambiental que provocan los residuos y las emisiones asociadas a estos productos.

La Agencia de Protección Ambiental (APRA) fue instruida para adecuar la normativa vigente y reforzar los controles sobre la fabricación, comercialización y uso de artefactos pirotécnicos en el ámbito porteño.

Santa Fe y ordenanzas de larga data

En la ciudad de Santa Fe, rige desde 2017 la ordenanza N.º 12.429, que declaró al distrito “Territorio Libre de Pirotecnia”. La normativa prohíbe la tenencia, fabricación, manipulación, transporte, comercialización y uso particular de cualquier elemento de pirotecnia o cohetería, tanto en el ámbito mayorista como minorista.

Desde el municipio recordaron que la prohibición continúa vigente y que durante las fiestas se refuerzan los controles para evitar el uso de artefactos sonoros, en línea con una política sostenida de reducción de accidentes y daños asociados a la pirotecnia.

Restricciones en otras provincias y municipios

Además de CABA y Santa Fe, distintas localidades del país mantienen o reforzaron este año medidas restrictivas. En municipios de la Provincia de Buenos Aires, existen ordenanzas que limitan o prohíben el uso de pirotecnia sonora, con sanciones que incluyen multas y decomisos.

También se registran normativas similares en ciudades de la Provincia de Salta, donde se prohíbe la tenencia, uso y comercialización de pirotecnia sonora, y se desarrollan campañas de concientización para promover alternativas sin ruido. En el extremo sur del país, localidades de la Provincia de Tierra del Fuego cuentan con regulaciones que restringen el uso de fuegos artificiales tanto en eventos públicos como privados.

Estas políticas forman parte del movimiento conocido como “Pirotecnia Cero”, que se expandió en los últimos años a partir de reclamos vecinales, organizaciones de protección animal y especialistas en salud.

Menos heridos, pero controles reforzados

Las autoridades coinciden en que, a partir de la implementación de estas medidas, se registró una reducción en la cantidad de heridos por pirotecnia y en los accidentes durante las fiestas. Sin embargo, advierten que todavía existe un porcentaje de personas que continúa utilizando fuegos artificiales sonoros durante Nochebuena y Navidad.

Por ese motivo, se dispuso reforzar los operativos de control y fiscalización, especialmente sobre la venta ilegal en la vía pública y el uso indebido de estos elementos. Las sanciones previstas incluyen multas económicas, decomiso del material y clausuras en el caso de comercios que incumplan la normativa.

Hacia celebraciones más inclusivas

La prohibición de la pirotecnia sonora no busca eliminar los festejos, sino promover formas de celebración que no generen daños ni riesgos. Desde los gobiernos locales y organizaciones civiles se impulsa el uso de alternativas como espectáculos lumínicos, luces frías y propuestas sin estruendos, que permitan disfrutar de las fiestas sin afectar la salud, la convivencia ni el ambiente.

La consolidación de estas políticas refleja un cambio cultural que avanza año tras año y que, en estas fiestas, vuelve a ubicarse en el centro del debate público.

