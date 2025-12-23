Brochettes de frutas bañadas en chocolate: el postre fresco y fácil que conquista la mesa navideña

Faltan pocas horas para celebrar Navidad, muchas familias buscan alternativas de postres que sean fáciles de preparar, livianos y que aporten frescura luego de una cena abundante. En ese contexto, las brochettes de frutas bañadas en chocolate se consolidan como una de las opciones más elegidas para cerrar la noche con algo dulce, sin excesos.

Este postre navideño combina lo mejor de dos mundos: la naturalidad y el color de las frutas frescas con el sabor intenso del chocolate, un ingrediente que nunca falla en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Cómo preparar brochettes de frutas bañadas en chocolate

Ingredientes (para 8 a 10 brochettes)

200 g de chocolate (amargo, semi amargo o con leche)

1 banana

10 a 12 frutillas

1 rodaja grande de ananá

1 kiwi

Uvas (opcional)

Palitos para brochette

Opcionales para decorar:

Coco rallado

Frutos secos picados (nueces, almendras o maní)

Granas o chips de chocolate

Preparación de brochettes de frutas bañadas en chocolate

Lavar y secar bien las frutas . Este paso es clave para que el chocolate se adhiera correctamente.

Cortar las frutas en trozos medianos , de tamaño similar.

Armar las brochettes , alternando los colores y tipos de fruta .

Derretir el chocolate a baño María o en el microondas (en intervalos de 30 segundos, revolviendo para que no se queme).

Bañar las brochettes : sumergirlas parcialmente en el chocolate derretido o rociarlas con una cuchara.

Agregar los toppings antes de que el chocolate se enfríe.

Dejar reposar sobre papel manteca y llevar a la heladera durante 10 a 15 minutos hasta que el chocolate solidifique.

Una de las principales ventajas de las brochettes de frutas es que no requieren técnicas complejas ni horno, lo que las convierte en una alternativa ideal para quienes disponen de poco tiempo o buscan simplificar el menú navideño. Frutillas, banana, ananá, uvas y kiwi son las frutas más utilizadas, aunque cada preparación puede adaptarse a los gustos personales y a la fruta de estación.