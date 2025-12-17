Postres de Navidad: dos recetas prácticas para cocinar sin apuro

En las semanas previas a la Navidad, la repostería vuelve a ocupar un lugar central en los hogares, impulsada por la necesidad de resolver menús festivos sin sumar estrés a una agenda ya recargada. En ese contexto, los postres que pueden prepararse con anticipación y servirse al centro de la mesa ganan protagonismo frente a las elaboraciones individuales, ya que permiten optimizar tiempos y simplificar la organización de cenas numerosas.

La tendencia se observa tanto en cocinas domésticas como en la gastronomía profesional: budines, tortas húmedas y postres horneados reaparecen como opciones rendidoras, de fácil porcionado y con sabores intensos. Según especialistas en pastelería, el interés por este tipo de recetas se reforzó en los últimos años por un cambio en los hábitos de consumo, que prioriza la practicidad sin resignar calidad ni presentación.

En esa línea se inscribe la propuesta de la pastelera británica Nicola Lamb, referente de la repostería contemporánea, quien plantea recetas diseñadas para adelantarse en la preparación y llegar a la mesa en el momento justo. Su budín de chocolate tipo bundt, con centro fundente y textura húmeda, responde a esa lógica: un postre pensado para compartir, que se sirve tibio y funciona como cierre contundente de una comida festiva.

Cómo preparar un Budín bundt de chocolate con centro fundente

La preparación rinde entre ocho y diez porciones y demanda alrededor de 50 minutos de elaboración y cocción. Uno de sus principales atributos es que la masa puede prepararse con hasta 24 horas de anticipación y conservarse en la heladera, una ventaja clave para la organización de las comidas de fin de año.

Ingredientes

- 250 g de manteca, más extra para enmantecar

- 6 huevos grandes

- 150 g de azúcar

- 250 g de chocolate amargo

- 50 g de chocolate con leche

- 50 g de jarabe de malta (o miel oscura)

- 100 ml de leche entera

- 120 g de harina común

- 20 g de cacao amargo

- ½ cucharadita de sal fina

- Helado o crema para servir

Preparación

Precalentar el horno a 180 °C (160 °C si es con ventilador). Enmantecar generosamente un molde tipo bundt. Batir los huevos junto con el azúcar durante cinco a siete minutos, hasta lograr una mezcla clara, espesa y aireada. Derretir la manteca, los chocolates, el jarabe de malta y la leche a baño María o en microondas, mezclando hasta integrar. Incorporar lentamente la mezcla de chocolate tibia a los huevos batidos, con la batidora en velocidad baja. Tamizar la harina, el cacao y la sal, e integrar con movimientos envolventes hasta obtener una preparación homogénea. Volcar la mezcla en el molde. Puede hornearse en el momento o reservarse en la heladera. Hornear durante 20 minutos, hasta que los bordes estén firmes y el centro aún tenga una leve oscilación. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y servir tibio, acompañado con helado o crema.

Creme brulee de avellanas “Nutcracker”

Clásica y de perfil elegante, esta versión de la creme brulee incorpora avellanas tostadas a la crema base y ofrece una alternativa al caramelizado tradicional con soplete, un crocante de caramelo y frutos secos que puede prepararse con anticipación. La receta rinde seis porciones y requiere aproximadamente una hora de cocción, a la que se suma el tiempo de enfriado y reposo en frío.

Ingredientes

- 90 g de avellanas tostadas (o pasta de avellanas)

- 120 ml de leche entera

- 360 ml de crema

- 90 g de azúcar rubia

- 3 huevos grandes

- 1 pizca generosa de sal

Para el topping:

- 120 g de azúcar

- 60 g de avellanas tostadas

Preparación

Precalentar el horno a 140 °C. Colocar seis ramequines en una fuente profunda. Si se usan avellanas enteras, procesarlas con la leche hasta lograr una pasta. Si se usa pasta de avellanas, mezclar directamente con la leche. Calentar en una olla la crema, la mezcla de leche y avellanas y el azúcar, hasta que esté bien caliente y el azúcar disuelta. Batir suavemente los huevos y agregar de a poco la mezcla caliente, sin incorporar aire. Sumar la sal. Colar la preparación y distribuirla en los ramequines. Llenar la fuente con agua caliente hasta la mitad de la altura de los moldes y hornear entre 30 y 40 minutos, hasta que estén apenas firmes en el centro. Enfriar a temperatura ambiente y llevar a la heladera al menos tres horas (idealmente, de un día para el otro).

