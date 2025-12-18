Las trufas de chocolate es un postre ideal para preparar en Navidad y Año Nuevo, perfecto para compartir en familia o con amigos. Con ingredientes simples y sin necesidad de horno, esta receta permite lucirse sin pasar horas en la cocina.

Este clásico dulce se destaca por su sabor intenso, su presentación elegante y la posibilidad de prepararlo con anticipación, un punto clave para quienes buscan organizar el menú de las fiestas sin estrés.

Cómo hacer vitel toné tradicional: la receta clásica para Navidad y Año Nuevo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué ingredientes se necesitan para hacer trufas de chocolate

La receta básica de trufas de chocolate requiere pocos elementos, accesibles y económicos:

200 gramos de chocolate semiamargo

100 ml de crema de leche

1 cucharada de manteca

Cacao amargo, coco rallado, granas o frutos secos para rebozar

Paso a paso: cómo hacer trufas de chocolate caseras

1- Derretir el chocolate semiamargo junto con la manteca a baño maría o en el microondas, cuidando que no se queme.

2- Calentar la crema de leche hasta que esté a punto de hervir y agregarla al chocolate derretido.

3- Mezclar suavemente hasta lograr una preparación homogénea y brillante.

4- Llevar la mezcla a la heladera durante una o dos horas, hasta que tome consistencia.

5- Formar pequeñas bolitas con las manos y rebozarlas en cacao, coco o el topping elegido.

6- Conservar en frío hasta el momento de servir.

Cuáles son los beneficios de las trufas de chocolate

Uno de los principales beneficios de las trufas de chocolate en Navidad es que pueden prepararse uno o dos días antes, lo que las convierte en aliadas ideales para las fiestas. Guardadas en un recipiente hermético y refrigeradas, mantienen su sabor y textura sin inconvenientes.

Para quienes buscan variantes originales, existen versiones con relleno de dulce de leche, frutos secos picados, chocolate blanco o cobertura crocante. Además, pueden presentarse en cápsulas de papel o frascos pequeños, una opción práctica y elegante para regalar en las Fiestas.

MC/ML