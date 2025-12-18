Se acerca Navidad y muchas familias ya empezaron a pensar qué preparar para celebrar. Desde hace décadas, la lengua a la vinagreta es uno de los platos tradicionales que nunca faltan en las mesas argentinas durante esta época del año.

Fresca, sabrosa y económica, esta receta de origen europeo se destaca por poder prepararse con anticipación, una ventaja clave para quienes buscan organizar el menú navideño sin pasar horas en la cocina el día de la celebración.

Si bien puede parecer un plato complejo, hacer lengua a la vinagreta es más simple de lo que parece y requiere pocos ingredientes, lo que la convierte en una opción práctica y rendidora para Navidad y Año Nuevo.

Cómo preparar lengua a la vinagreta para Navidad y Año Nuevo

Ingredientes para la lengua a la vinagreta

1 lengua vacuna

2 hojas de laurel

1 cebolla

1 zanahoria

Sal y pimienta a gusto

Para la vinagreta:

1 taza de aceite

½ taza de vinagre de vino

2 dientes de ajo picados

Perejil fresco picado

Ají molido o pimienta (opcional)

Sal a gusto

Preparación

Cocinar la lengua: lavar bien la lengua vacuna y colocarla en una olla grande con agua fría. Agregar la cebolla, la zanahoria, el laurel y sal. Hervir durante aproximadamente 1 hora y media, o hasta que esté bien tierna.

Pelar en caliente: una vez cocida, retirar la lengua del agua y, aún caliente, quitarle la piel exterior. Este paso es clave para que resulte sencillo.

Cortar en rodajas: dejar enfriar y cortar la lengua en rodajas finas.

Preparar la vinagreta: en un bowl, mezclar el aceite, el vinagre, el ajo, el perejil, la sal y los condimentos elegidos.

Armar el plato: disponer las rodajas de lengua en una fuente y cubrir con la vinagreta.

Reposar en frío: llevar a la heladera por al menos 4 horas. Cuanto más tiempo repose, más intenso será el sabor.

Por qué es un plato ideal para preparar con anticipación

La lengua a la vinagreta tiene la ventaja de que mejora con el paso de las horas, por lo que es bueno prepararla el día anterior. Es un menú ideal para las Fiestas porque permite liberar tiempo el 24 y 31 de diciembre.

Si se sirve bien fría y acompañada de ensaladas frescas es una opción liviana que conquista generaciones y se mantiene como un infaltable del menú navideño argentino.

mc/ML