Cuando Samoa hizo un "viaje en el tiempo" y borró un día por un cambio de huso horario

El caso de Samoa, país del continente oceánico, es único en los últimos años. El 30 de diciembre del 2011 realizó un “viaje en el tiempo”, ya que dejó de regirse por el huso horario UTC-11 y decidió dar un salto en sus relojes, tras adoptar el huso horario UTC+13. Los habitantes de la isla pasaron del 29 al 31 de diciembre sin un día de por medio, en un hecho completamente inédito en la historia.

El pequeño país situado en Oceanía tenía un escenario complejo en términos comerciales, debido a que históricamente estuvo un día atrasado respecto a los países con los que sostiene alianzas comerciales. Por lo que las relaciones se daban esporádicamente y no eran redituables.

Cómo es la isla remota del Pacífico donde ya es 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El desfasaje hacía que Samoa compartiera solo tres o cuatro días laborales con sus principales socios comerciales, lo que dificultaba el comercio, las finanzas y la vida administrativa. Los bancos operaban en horarios incompatibles y las empresas locales perdían hasta dos días por semana en operaciones y comunicaciones.

Samoa y su cambio histórico de huso horario

Este cambio histórico le permitió alinearse mejor con sus principales socios comerciales, como Australia y Nueva Zelanda, países que supieron encontrarse un día por delante en el calendario.

El caso de Samoa, husos horarios y la Línea Internacional de Cambio de Fecha

Desde fines del siglo XIX el mundo se rige por un sistema de husos horarios, establecido en 1884, con el meridiano de Greenwich como referencia y, en el extremo opuesto del planeta, la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una frontera invisible que separa dos días consecutivos.

Rio de Janeiro recibe el premio Guinness por mayor fiesta de fin de año del mundo

El gobierno de Samoa Independiente decidió eliminar de sus calendarios al día 30 de diciembre de 2011, pasando así de ser uno de los últimos sitios del mundo en recibir el Año Nuevo, a convertirse en pionero.

Lógicamente la causa supera la simple ansiedad por “vivir en el futuro”: al ser sus socios comerciales más importantes Nueva Zelanda (que lleva el UTC+13 ahora por horario de verano) y Australia (actualmente de UTC+11 a UTC+9) el cambio les permitió vivir en el mismo día, apenas unas horas desfasados.

¿Cuál será el primer y el último país del mundo en recibir la Navidad 2025?

Antes de que tomaran la decisión por cuestiones mercantiles, perdían un día en materia de transacciones comerciales, porque cuando en Samoa era viernes, en Nueva Zelanda era ya sábado, o cuando en Australia ya era lunes, allí aún era domingo.

PM