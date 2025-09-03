Científicos de la UNC a favor de mover el huso horario en el país

Con 151 votos a favor y 66 en contra, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, iniciativa que ahora espera la aprobación del Senado para convertirse en ley. La propuesta central se resume en atrasar una hora los relojes en todo el país, pasando del actual UTC -3 al UTC -4.

Sin embargo, también contempla una opción dual: mantener el UTC -3 en verano y adoptar el UTC -4 en invierno. Los argumentos principales que impulsan este cambio giran en torno a la optimización del uso de la luz natural, la generación de ahorro energético, beneficios para la salud de la población y una mejor coordinación regional.

Científicos de la UNC se manifestaron sobre este tema y en líneas generales apoyan el cambio, pero rechazan de plano la modalidad dual para evitar futuros incordios. Guillermo Goldes, astrónomo y divulgador científico de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) de la UNC, brindó una perspectiva histórica y lógica. Goldes sostuvo que Argentina no tuvo una hora legal unificada hasta 1894, cuando el gobierno de Luis Sáenz Peña estableció una hora oficial tomando como referencia el meridiano de Córdoba. Desde entonces, la hora oficial ha sufrido numerosos cambios. Según Goldes, la situación actual donde Argentina adopta el huso horario UTC -3, a pesar de que su posición geográfica lógicamente correspondería al UTC -4.

“Adoptar el huso horario (-4), es decir retrasar nuestros relojes una hora para vivir de forma más acorde a nuestra posición en el planeta, sería totalmente lógico”, indicó en diálogo con el portal Unciencia.

El Investigador Mario Guido, especialista en ritmos biológicos y director del Ciquibic (Conicet-UNC), también defendió pasar a UTC -4. Guido explicó que todos los seres vivos poseen un reloj biológico que coordina su fisiología y conducta el se ajusta al entorno a través de la alternancia de luz y oscuridad. “La luz natural del sol es la señal de sincronización más efectiva para este reloj, que no es exactamente de 24 horas y necesita ajustarse diariamente. La prolongación de la luz artificial por la noche tiene un impacto negativo, especialmente en trabajadores nocturnos (salud, seguridad, vuelos), lo que puede generar mayor propensión a enfermedades metabólicas, problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, una preocupación que la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

Por último el profesor Santiago Reyna, titular de la cátedra Atmósfera y Energías Renovables de la FCEFyN (UNC), también defiende la vuelta al UTC -4 por la mayor correspondencia entre la hora oficial y el ciclo solar, pero duda sobre el el argumento del ahorro energético derivado de los cambios estacionales. Reyna explica que, si bien la implementación del horario de verano se justificó históricamente por la reducción del consumo en iluminación, este fundamento ha perdido validez. La masificación de las tecnologías LED ha hecho que la iluminación represente una fracción marginal de la demanda eléctrica. “El consumo predominante hoy proviene de la climatización y la actividad industrial, por lo que el ahorro atribuible a los cambios de horario es mínimo, entre 0,1% y 0,5% anual”.