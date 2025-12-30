Rio de Janeiro recibe el premio Guinness por mayor fiesta de fin de año del mundo

La ciudad brasileña de Río de Janeiro recibió este martes el reconocimiento oficial de Guinness World Records por ser la sede de la mayor fiesta de fin de año del mundo. La distinción fue otorgada por la cantidad de público presente y por la dimensión de la infraestructura montada en la playa de Copacabana.

La certificación se basó en la comprobación de la presencia de 2,5 millones de personas durante los festejos del 31 de diciembre de 2024. Esa cantidad de personas solo se contabilizó en la franja de arena frente al escenario principal, sin contabilizar al público que se concentra en las calles.

Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en Mar del Plata, Punta del Este y Rio de Janeiro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El certificado fue entregado al alcalde de la ciudad más turística de Brasil, Eduardo Paes, en el escenario principal, epicentro de la celebración que cada diciembre reúne a millones de residentes y turistas.

Al recibir el título, Paes destacó el carácter singular de las fiestas públicas en la ciudad: “Quiero agradecer al Guinness por este homenaje. Cada vez que se divulgan las cifras del Réveillon de Copacabana surgen cuestionamientos, pero incluso si alguien dudara de los números, la alegría de la celebración y la cantidad de escenarios ya justificarían su grandeza”.

Paes subrayó además que Río se distingue por la regularidad y la escalada de sus eventos al aire libre. “No existe en el mundo un lugar que organice fiestas en espacios públicos con la constancia con que lo hace Río y con tanta gente. No hay otra ciudad en Brasil, ni en el mundo, que haga lo que hacemos aquí”, añadió.

Este miércoles se esperan alrededor de 2 millones de personas en la playa de Copacabana

Este miércoles se esperan alrededor de 2 millones de personas en la playa de Copacabana para festejar la llegada del 2026, según autoridades de la ciudad. El evento contará con conciertos en tres escenarios y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Más de 3.500 policías vigilarán la celebración, mientras la ciudad vive un boom turístico masivo, pese a una violencia creciente entre la policía y grupos armados, que dejó en octubre más de 120 muertos en la operación más letal de la historia de Brasil.