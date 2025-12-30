Allanan la casa y le prohíben la salida del país a Javier Faroni, el empresario vinculado a Pablo Toviggino

La Justicia allana este martes la casa de Javier Faroni, el ex empresario teatral vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, investigado en el marco de una causa judicial por presuntas maniobras de fuga de capitales por montos millonarios hacia el exterior. El procedimiento se realiza en paralelo en la sede de la entidad futbolística de la calle Viamonte.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y se ejecuta en un barrio privado de Nordelta, en el partido de Tigre. Los investigadores buscan contratos, equipos informáticos y distintos soportes electrónicos considerados relevantes para el expediente.

En simultáneo, la Justicia resolvió imponer a Faroni una restricción para abandonar el país. El empresario aparece vinculado a TourProdEnter, la firma que administra fondos de la AFA en el extranjero por unos 260 millones de dólares y que, según la hipótesis judicial, habría canalizado al menos 42 millones hacia un entramado de sociedades presuntamente inexistentes.

Dalbón negó imputaciones contra Tapia y la AFA y habló de “difamación mediática”

TourProdEnter fue constituida en Miami por Érica Gillette, la esposa de Faroni, también productora teatral y exdirectiva de Aerolíneas Argentinas. Ambos poseen antecedentes políticos en el Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Faroni fue diputado bonaerense por ese espacio político.

De acuerdo con la investigación, las operaciones se habrían instrumentado mediante contratos vinculados a la explotación de derechos comerciales de la Selección Argentina, avalados por Claudio “Chiqui” Tapia y con participación directa de su principal colaborador, Pablo Toviggino.

Transferencias bajo la lupa y vínculos con la conducción de la AFA

Este lunes, a partir de un pedido de "discovery" cursado por la Justicia de Estados Unidos, que permitió acceder a información bancaria confidencial, se estableció que TourProdEnter realizó trece giros por un total de 483.604 dólares a SOMA SRL, una empresa ligada a la familia de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y señalado como “mano derecha” de Tapia. En esa sociedad, el dirigente supo integrar el directorio y también figuró su hermano, Darío Fabián Toviggino.

TourProdEnter LLC fue creada en Miami en agosto de 2021 y, apenas cuatro meses después, recibió la aprobación del Comité Ejecutivo de la AFA para desempeñarse como representante comercial en el exterior de la entidad y de la Selección nacional. Ese contrato se extiende hasta diciembre de 2026.

La firma controlada por Faroni y Gillette abrió cuentas en al menos cuatro entidades financieras de Estados Unidos. Entre diciembre de 2024 y julio del año en curso, efectuó diez transferencias desde el Bank of America hacia SOMA SRL.

Javier Faroni reconoció su vínculo con la AFA y "Chiqui" Tapia, pero aclaró que es una "actividad comercial, lícita y de servicio"

Los movimientos incluyeron dos envíos en diciembre de 2024 por 5.000 dólares cada uno; una operación en marzo por 52.000 dólares; otra en abril por 120.000; y el monto más elevado en mayo, por 157.000 dólares. En junio se registraron cuatro transferencias el mismo día —por US$ 9.269,87; US$ 11.587,34; US$ 15.000 y US$ 17.382— y, finalmente, un depósito adicional de 75.800 dólares en julio. En total, casi 468.000 dólares girados desde una misma cuenta en un período de siete meses hacia la firma con domicilio formal en Santiago del Estero.

Además, se detectaron operaciones desde otras entidades bancarias. TourProdEnter utilizó su cuenta en Synovus Bank para enviar 5.604 dólares a SOMA SRL en agosto de 2023, y realizó dos pagos adicionales de 5.000 dólares cada uno desde Citibank en enero del año siguiente.

Toda esta información integra un informe judicial —al que accedió el diario La Nación—, donde se detalla que la empresa de Faroni llegó a concentrar en Estados Unidos al menos 260 millones de dólares administrados en nombre de la AFA.

La AFA y un circuito millonario en el exterior: fondos, sociedades fantasma y gastos de lujo

El entramado societario que amplía las sospechas sobre Toviggini

La aparición reiterada de SOMA SRL en los registros profundizó las sospechas en torno a Toviggino. En esa sociedad santiagueña también figura un nombre clave en la causa iniciada tras una denuncia de la Coalición Cívica por la llamativa mansión ubicada en Pilar, que sería atribuida al tesorero de la AFA mediante una red de presuntos testaferros: Malte SRL.

Malte SRL es una firma cuyo 95% del paquete accionario fue transferido a Mauro Javier Paz, exresponsable del fútbol femenino de la AFA, quien ya había figurado en la documentación de la empresa original. Un esquema que, según los investigadores, se repite alrededor del círculo de Toviggino.

Esa misma sociedad, Malte SRL, fue la que adquirió el terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez y luego lo transfirió —ya con la mansión construida— por apenas 1,8 millones de dólares a Real Central SRL, perteneciente al dirigente de futsal Luciano Pantano, monotributista, y a su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Todos ellos son analizados como posibles prestanombres en la causa que impulsa el juez Marcelo Aguinsky, del fuero penal económico.

Los secretos y negocios de Toviggino, el tesorero de la AFA

Malte SRL también es la empresa contratada por la AFA en 2022 —contratación directa mediante— para la implementación del sistema VAR, por un monto de 550.000 dólares.

Por otra parte, SOMA SRL, figura con base formal en Posadas 1111, en la ciudad de Santiago del Estero —territorio de referencia para Toviggino—, lo cual presenta una particularidad adicional: en documentación bancaria figura esa misma dirección en el barrio porteño de Recoleta. No se trata de un error administrativo, sino de una práctica que se repite en otras sociedades del mismo entorno.

Según consta en el Boletín Oficial, SOMA SRL posee un objeto social amplio y diverso, habitual en compañías de uso flexible y directorios cambiantes. Puede operar en turismo, construcción, transporte aéreo y agencias de viaje. Incluso tiene registrada la marca Neurus, denominación que coincide con el helipuerto de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino dentro del entramado societario investigado.

La Justicia profundizará la investigación sobre las sociedades detrás de la megaquinta de Pilar atribuida a Toviggino

Más empresas, más transferencias y nuevas conexiones

Otras dos firmas vinculadas al universo Toviggino también figuran como receptoras de fondos provenientes de la empresa de Faroni. La dirección de Posadas 1111 en Santiago del Estero aparece nuevamente en la constitución de Cabello SRL, que —según La Nación— también habría recibido transferencias desde Estados Unidos. En ese caso, el 95% de las acciones también perteneció inicialmente a SOMA SRL, antes de pasar a manos de Servicios Lindor SA, otra sociedad donde vuelve a aparecer Mauro Javier Paz.

Durante los primeros allanamientos en la mansión de Pilar, ordenados por el juez federal Daniel Rafecas antes de derivar el expediente al fuero penal económico, se halló una cédula azul a nombre de Servicios Lindor SA que habilitaba el uso de un Porsche 911 Carrera 4 GTS coupé, uno de los más de 50 vehículos de alta gama encontrados en el lugar.

El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional por balances millonarios y advirtió sanciones

Otra transferencia considerada relevante por los investigadores fue detectada desde una cuenta del Bank of America hacia María Florencia Sartirana, por un monto de 40.000 dólares, el 30 de diciembre de 2024.

Sartirana se desempeñó hasta 2022 como gerente de Finanzas de la AFA y ese mismo año fundó una bodega boutique en Mendoza, denominada La Vigilia, que comercializa vinos bajo la etiqueta Neurus, la misma denominación vinculada al helipuerto de Pilar. Otra empresa de su propiedad, Wicca SAS, figuraba en las expensas de una vivienda en el country Ayres Plaza de Pilar, donde habría residido María Vittoria, hija de Toviggino.

Comunicados, defensas y respuestas públicas

Tras la difusión de las investigaciones periodísticas sobre los movimientos de fondos de la empresa de Faroni, la AFA emitió un comunicado en el que reivindicó su facultad para seleccionar a la firma contratada y negó la existencia de irregularidades.

En ese texto, la entidad cuestionó a distintos medios de comunicación, al empresario Guillermo Tofoni —exsocio comercial de la AFA en derechos internacionales— y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al tiempo que volvió a denunciar una supuesta campaña de difamación contra Tapia y Toviggino.

Sin embargo, no se ofrecieron precisiones sobre las transferencias detectadas hacia el entorno directo del tesorero de la AFA, ni se aclaró bajo qué concepto se realizaron ni si las empresas involucradas prestaron algún servicio concreto como proveedoras de la entidad.

La AFA rechazó denuncias por el manejo de fondos en el exterior y defendió su contrato con TourProdEnter LLC

Faroni, por su parte, difundió un comunicado propio en el que cuestionó la cobertura mediática, negó vínculos políticos y sostuvo que todas las operaciones de su empresa se ajustaron a la legalidad vigente.

"No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo", afirmó en el escrito. En ese mismo texto, reconoció la relación contractual entre TourProdEnter y la AFA.

"La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA".

