Detuvieron al presunto asesino de la mujer apuñalada en Lomas del Mirador

Este lunes por la noche fue detenido por la Policía Bonaerense el hombre señalado como autor del femicidio de Janet Arotinco Palomino, la mujer de 44 años que fue asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Según la reconstrucción del hecho, la víctima fue atacada por un hombre que la siguió mientras caminaba por la vía pública, cuando regresaba a su casa tras haber salido a bailar.

El detenido fue identificado como Manuel Alberto Norry, de 46 años, sería su cuñado y mantendría con la víctima “una relación sentimental conflictiva”, de acuerdo a lo consignado en el informe policial. Además, se estableció que el acusado también es familiar de la amiga con la que Janet había concurrido a un boliche ubicado en el barrio porteño de Liniers durante la madrugada previa al crimen.

Uno de los elementos que resultó determinante para los investigadores fue el comportamiento del perro de la mujer, que reaccionó de manera particular al reconocer tanto a su dueña como al presunto agresor. Ese dato surgió del análisis minucioso de las imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron la secuencia del ataque.

El episodio ocurrió cerca de las 07:00 de la mañana de este domingo, en Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en una zona residencial del partido de La Matanza. En el lugar quedaron intactas todas las pertenencias de la víctima, incluido su teléfono celular y una cadena de oro, lo que llevó desde un primer momento a descartar la hipótesis de un robo.

Las grabaciones obtenidas posteriormente reforzaron esa conclusión, ya que muestran que el atacante se dirigió de forma directa hacia la mujer, sin intentar apoderarse de ninguno de los objetos que llevaba consigo.

Femicidio en La Matanza: el operativo y la detención del sospechoso

Pocos minutos después del hecho arribaron a la escena del crimen la amiga de Janet que había compartido la salida nocturna, y el esposo de la víctima. La mujer, gravemente herida, alcanzó a desplazarse hasta la vivienda de una vecina, donde pidió auxilio a los gritos. Sin embargo, falleció a causa de las severas lesiones cortantes que presentaba en el cuello y el tórax.

El paradero del sospechoso fue establecido a partir de los testimonios recabados en la zona. Con esa información, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza iniciaron las tareas de localización y seguimiento.

Luego de evaluar el conjunto de pruebas reunidas en la causa, los agentes de la DDI detuvieron a Norry en su domicilio de la calle Donato Savia, también en Lomas del Mirador. Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde permanece alojado a la espera de prestar declaración indagatoria, prevista para este martes.

