La Policía Bonaerense busca al hombre que asesinó a cuchilladas a Janet Karina Arotinco Palomino en la mañana del domingo 28, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Una cámara de seguridad privada captó el momento previo al femicidio, cuando la víctima cruzó la esquina de Ingeniero Huergo y Roque Sáenz Peña junto a su perro, a las 6.57 de la mañana. Unos segundos después, registró también cómo un hombre con una mochila cruzaba en diagonal detrás de ella.

Janet Arotinco vivía a pocas cuadras de esa esquina, tenía 44 años y era de nacionalidad peruana. Una vecina identificada como Irma contó a los medios de prensa que salió a la calle cuando oyó un grito. "Escuché 'ayuda', una sola vez, y 'ay'. Fue cuando la apuñaló. Y nada más'", dijo. Al llegar a la vereda encontró a la mujer con heridas cortantes en el pecho y el cuello, desangrándose. Llamó a la Policía y se dio aviso a una ambulancia, pero no pudieron salvarle la vida.

En los bolsillos de la mujer se encontró su teléfono celular, las llaves de su casa, la tarjeta SUBE y dinero en efectivo, por lo que los investigadores descartan que el móvil del asesinato haya sido un robo. La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas. El Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local busca al agresor.

Unos minutos después se presentó en el lugar Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56 años, quien se identificó como pareja de Janet.

Según distintos observatorios como MuMaLá, La Casa del Encuentro, Ahora que sí nos ven y la Defensoría del Pueblo, se registraron más de doscientos femicidios en la Argentina en lo que va de 2025.