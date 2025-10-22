Perfil
CóRDOBA
FEMICIDIOS EN ARGENTINA

Femicidios: en 8 años al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre

Así lo revela un estudio de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

femicidios-cordoba-2023
Los agresores, en su mayoría, pertenecían al círculo íntimo de las víctimas. Foto ilustrativa. | CEDOC
José Pérez
Un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema revela que entre 2017 y 2024 se contabilizaron 1958 víctimas directas de femicidios en la Argentina.

El estudio precisa que "estas víctimas tenían a su cargo el cuidado de 1685 niñas, niños y adolescentes al momento de ser asesinadas".

Además hubo "al menos 187 víctimas de femicidio vinculado, 67% varones cis que fueron ultimados como forma de afectar a las víctimas directas o por intentar protegerlas del ataque".

El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

Femicidios en Argentina (2017-2024)

• Al menos 1685 niñas, niños y adolescentes a cargo de víctimas directas de femicidio.

• 2145 víctimas registradas en causas por femicidio, de las cuales:

• 1958 víctimas directas de femicidio.

• 187 víctimas de femicidio vinculado.

• En los femicidios vinculados, el 67% de las víctimas eran varones cis (126 casos) y el 33% mujeres cis (61 casos).

Pablo Laurta: un perfil digital misógino y muy violento que la Justicia fue incapaz de detectar

Femicidios en Córdoba (2017-2024)

La investigación detalla que en Córdoba en ese período hubo 140 víctimas directas de femicidio, 12 víctimas de femicidio vinculado y 110 niñas, niños y adolescentes a cargo de víctimas directas de femicidio.

22-10-2025 Informe femicidios Córdoba Oficina de la Corte Suprema

De las víctimas de femicidio vinculado, el 50% eran varones cis (6 casos) y el 50% eran mujeres cis (6 casos).

Los datos del informe por provincia se pueden consultar en el tablero interactivo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.

