Femicidios: en 8 años al menos 1.685 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre

Un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema revela que entre 2017 y 2024 se contabilizaron 1958 víctimas directas de femicidios en la Argentina.

El estudio precisa que "estas víctimas tenían a su cargo el cuidado de 1685 niñas, niños y adolescentes al momento de ser asesinadas".

Además hubo "al menos 187 víctimas de femicidio vinculado, 67% varones cis que fueron ultimados como forma de afectar a las víctimas directas o por intentar protegerlas del ataque".

El acusado doble femicida Pablo Laurta tendrá un trato carcelario similar al del múltiple asesino Roberto Carmona

Femicidios en Argentina (2017-2024)

• Al menos 1685 niñas, niños y adolescentes a cargo de víctimas directas de femicidio.



• 2145 víctimas registradas en causas por femicidio, de las cuales:



• 1958 víctimas directas de femicidio.



• 187 víctimas de femicidio vinculado.

• En los femicidios vinculados, el 67% de las víctimas eran varones cis (126 casos) y el 33% mujeres cis (61 casos).

Pablo Laurta: un perfil digital misógino y muy violento que la Justicia fue incapaz de detectar

Femicidios en Córdoba (2017-2024)

La investigación detalla que en Córdoba en ese período hubo 140 víctimas directas de femicidio, 12 víctimas de femicidio vinculado y 110 niñas, niños y adolescentes a cargo de víctimas directas de femicidio.

De las víctimas de femicidio vinculado, el 50% eran varones cis (6 casos) y el 50% eran mujeres cis (6 casos).

Los datos del informe por provincia se pueden consultar en el tablero interactivo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.