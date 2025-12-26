El juez del triple femicidio de Florencio Varela se quebró al aire y denunció amedrentamientos: "Vamos a terminar mal"

El juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara, quien estuvo a cargo de la etapa inicial del triple femicidio de Florencio Varela, denunció haber sido víctima de dos hechos delictivos en menos de un mes que, según afirmó, están "vinculados con el expediente" y tendrían como finalidad amedrentarlo. El magisttado se quebró al aire, como consecuencia del momento por el que atraviesa.

El episodio más reciente ocurrió durante la Nochebuena, en la casa de su suegra, donde vive de manera provisoria mientras define una mudanza a otra vivienda. En ese lugar, los intrusos se llevaron únicamente una consola de videojuegos y dejaron intactos otros elementos de mayor valor económico.

En declaraciones a A24, el magistrado explicó: "Ayer nos fuimos a pasar las fiestas con la familia en otra propiedad de fin de semana y hoy volvimos a casa y llegando hace aproximadamente una hora y media nos dimos cuenta que habían entrado a robar". Según relató, "Dieron vuelta absolutamente todo", y precisó que solo sustrajeron "una consola de videojuegos" perteneciente a uno de sus hijos

A partir de ese hecho, sostuvo que "claramente no venían a buscar ni la consola ni nada, sino que tiene otra connotación", y reveló que un mes atrás atravesó una situación aún más grave que, por razones de seguridad, había decidido no hacer pública hasta ahora.

"El 2 de noviembre entrando con mi familia la camioneta al garaje, nos cruzan un auto por atrás, y bajan cinco personas. De las cinco personas, tres estaban armadas con pistolas 9 milímetros en perfecto estado”, relató el juez al reconstruir aquel episodio.

“Esas personas en un estado de una violencia inusitada nos interceptan, le ponen una pistola a mi hijo en la cabeza, otra a mí y otra a mi esposa también en la cabeza”, describió Pinos Guevara, antes de agregar: “Nos robaron los teléfonos y se llevaron la camioneta".

"Estoy exponiendo la vida de mi familia directamente, porque la verdad que del robo de la camioneta, estamos vivos de casualidad", afirmó al referirse a la gravedad de la situación.

Vínculos con la causa del triple femicidio

Al referirse a ambos episodios, el juez señaló que "claramente esto tiene vinculación con ese expediente (el del triple femicidio de Florencio Varela) y la idea es tratar de amedrentarme, tratar de que yo baje los brazos".

En ese sentido, contó que "ya estuve hablando con mi esposa, tenemos que buscar una solución inmediata porque vamos a terminar mal”, y añadió que “lamentablemente cuando uno se mete en esos expedientes y no tiene la estructura como para hacerle frente, el respaldo, que por supuesto que no tengo, sucede esto".

Pinos Guevara indicó además que nunca tuvo custodia policial ni para él ni para su familia, ni durante su intervención en la investigación del triple crimen de Florencio Varela ni en la actualidad. “Lo único que nos dio el municipio es una custodia para el juzgado…que tiene una puerta de vidrio común, y donde he pasado hasta tres días durmiendo adentro”, relató.

Temor, falta de custodia y posible mudanza

El magistrado reveló que, junto a su esposa, evalúan la posibilidad de mudarse fuera del país. Al mismo tiempo, insistió en la falta de protección personal.

Pinos Guevara tuvo a su cargo, en primera instancia, el expediente por los femicidios de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, hasta que se declaró incompetente al advertir conexiones del caso con una estructura de narcotráfico de alcance internacional, lo que derivó en el pase de la investigación a la órbita de la justicia federal.

"En ese expediente dejé mi vida ahí, la verdad que dejé mi vida. En la última resolución, en donde me declaro incompetente, hago un detalle claro de cómo funcionan las bandas criminales en el conurbano, cómo funcionan las bandas de narcotráfico en el conurbano", sostuvo.

Asimismo, señaló que la vivienda de su suegra “es humilde” y no aparenta tener objetos de valor, un dato que, según explicó, refuerza su convicción de que “estos robos no fueron comunes”, sino que “están relacionados con ese expediente".

En la misma línea, afirmó: “Es una venganza, porque yo el expediente no lo tengo más y ellos saben que no lo tengo más”.

Pinos Guevara también reflexionó sobre su rol en la Justicia al señalar que, para él, “ser juez no es un trabajo. A mi me gusta hacer lo que hago, me apasiona hacer lo que hago. Soy juez las 24 horas del día”, y admitió que preferiría que sus hijos no sigan su misma trayectoria profesional.

Por último, el magistrado se quebró y, entre lágrimas, dijo: “Me pongo en lugar de mi mamá que tiene 80 años y, la verdad, esto es muy difícil”.

