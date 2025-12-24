Redujeron la pena de la científica del CONICET condenada por matar a su amigo

Luciana Bustos, la científica del CONICET condenada por matar a su amigo en un juego sexual, recibió una reducción de la pena a prisión perpetua de parte del Tribunal de Impugnaciones de San Juan. En concreto, se modificó la calificación penal y fue acusada de homicidio simple.

Los jueces del tribunal, Juan Carlos Caballero Vidal, Eduardo Raed y Benedicto Correa, quienes en mayo de este año habían sentenciado a la imputada por homicidio agravado por el vínculo, sorprendieron durante las últimas horas modificando la condena de prisión perpetua que habían dictado.

Según detalló el medio Diario El Cuyo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Bustos, condenada por el asesinato de Marcelo José Amarfil, será acusada con una nueva calificación por homicidio simple y podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

El sorpresivo cambio se realizó dado que el Tribunal descartó la existencia de un vínculo de pareja entre la científica y la víctima, de la misma forma que negaron la hipótesis de alevosía y rechazaron los recursos del Ministerio Público Fiscal y la querella, quienes querían mantener la figura de homicidio doblemente agravado.

El asesinato de Amarfil ocurrió durante la noche del 16 y madrugada del 17 de enero de 2024, cuando la especialista en Historia pasó a buscar a la víctima por su casa para ir a cenar a un bar, posteriormente, se estacionaron cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, donde habrían mantenido relaciones sexuales.

Marcelo José Amarfil

En la investigación se detalló que, en medio del acto, Bustos le ató las manos al volante, le puso un antifaz -en lo que se cree que habría sido un juego erótico- y allí lo degolló y apuñaló seis veces. Entonces, Amarfil habría llegado a liberarse y escapar del vehículo, pero finalmente murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Cuando un policía que se encontraba patrullando la zona se acercó a la escena, la mujer afirmó que su amigo se había suicidado porque supuestamente había tenido un brote psicótico. No obstante, más tarde se comprobó que se había tratado de un asesinato.

Según la defensa de la imputada, la mujer mató al profesor de educación física al actuar supuestamente en legítima defensa, en una versión que indicaba que había intentado violarla. "Era mi vida o la de él", afirmó la exinvestigadora de historia con firmeza ante los jueces durante el proceso, mientras que sus abogados pidieron la nulidad.

Por el otro lado, el fiscal Francisco Pizarro, de la UFI de Delitos Especiales, junto a la ayudante fiscal Gemma Cabrera, sostuvieron que se trató de un homicidio y que las relaciones sexuales habían sido consentidas. "La acusada no tenía señales de semen en su cuerpo. Engañó a Amarfil con un juego sexual y lo ejecutó, no cabe otra pena que la cadena perpetua", había manifestado el Dr. Pizarro en sus alegatos antes de que se conociera la sentencia.

