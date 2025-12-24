Tragedia en el Mercado Central: golpeó a su pareja, la atropelló con el camión y la mató

Un crimen de extrema brutalidad conmocionó este martes al partido bonaerense de La Matanza, donde un camionero asesinó a su pareja tras una violenta discusión en la vía pública. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central y culminó cuando el agresor, tras golpear a la víctima durante varios minutos, la arrolló con el vehículo de gran tamaño que utilizaba para transportar bananas. La secuencia completa quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona, convirtiéndose en la pieza clave de la investigación.

Las imágenes, captadas por un dispositivo ubicado a pocos metros de la intersección de las calles Circunvalación y Del Cultivo, revelan el calvario que sufrió María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años y nacionalidad boliviana. El video, de tres minutos de duración, muestra al agresor, identificado como G.M.D, descendiendo del camión para iniciar una golpiza. En la filmación se observa cómo la patea, la golpea con los puños y le arroja objetos mientras ella, ya en el suelo, intenta resistirse y protegerse del ataque.

María Luzmar Caiti Rivero, previamente a ser atropellada por el camión que conducía su ex pareja

El desenlace fatal se produjo instantes después de la agresión física. Según se desprende del registro y de los testimonios recabados en el lugar, el hombre volvió a subir a la cabina del Volvo 420 y embistió de manera directa a la mujer, provocándole la muerte de forma inmediata. Tras el impacto, el conductor intentó darse a la fuga, pero la rápida intervención de transeúntes y automovilistas que habían presenciado la escena impidió su huida.

La policía arribó al lugar tras recibir un llamado al 911 realizado por uno de los testigos, de 43 años, quien reportó la agresión en curso. Al llegar, los efectivos de la Estación Departamental de Seguridad de La Matanza constataron que la víctima yacía sin vida sobre el asfalto. A pocos metros, encontraron al sospechoso retenido por un grupo de vecinos indignados que lograron interceptarlo antes de que pudiera escapar con el vehículo de carga.

Fuentes policiales confirmaron que, al momento de ser aprehendido, G.M.D. presentaba un “fuerte aliento a alcohol”, evidenciando su estado de ebriedad. El personal de seguridad procedió a preservar la escena del crimen para el trabajo de los peritos, secuestró el camión utilizado como arma homicida y puso al detenido a disposición inmediata de las autoridades judiciales.

La causa: homicidio agravado

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, quien calificó el expediente como homicidio agravado por el vínculo. Esta carátula, que prevé la pena de prisión perpetua, se sustenta no solo en la relación de pareja que existía entre la víctima y el victimario, sino también en la “alevosía y la violencia de género desplegadas” durante el ataque previo al atropellamiento.

En estas horas, la fiscalía se concentra en el análisis exhaustivo de los registros de imágenes de seguridad y en la toma de declaraciones a allegados para determinar si existían antecedentes previos de violencia en la pareja. El objetivo es reconstruir el contexto histórico de la relación, mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia y los peritajes toxicológicos realizados al conductor para terminar de concretar la acusación.

El imputado permanece alojado en dependencias policiales a la espera de ser indagado por el fiscal Arribas. La situación procesal de G.M.D. es sumamente comprometida, dado que la secuencia del crimen no deja lugar a dudas sobre la intencionalidad de su accionar, lo que desarticula cualquier posible estrategia legal que intente mostrar al hecho como un accidente de tránsito.

