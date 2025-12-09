Dos gendarmes se defendieron a tiros de un intento de robo y mataron a un ladrón en La Matanza pero terminaron heridos

El intento de robo planeado por un grupo de cinco o seis ladrones en el domicilio de dos gendarmes terminó anoche en un feroz tiroteo en la esquina de Piran y Janner, en Aldo Bonzi, La Matanza, cuando los uniformados, sorprendidos en la puerta de su casa, respondieron con disparos. A consecuencia del enfrentamiento, un delincuente murió y tres personas resultaron heridas, entre ellas el uniformado y su pareja, mientras la Policía busca identificar a los demás.

Según las primeras informaciones, uno de los ladrones sorprendió a la pareja en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi. En cuestión de segundos, el gendarme, que estaba vestido de civil junto a su esposa, respondió a tiros para evitar el asalto, desatando una intensa balacera que alertó a los vecinos de la zona.

A lo largo del enfrentamiento, el cabo recibió un disparo en la boca, su pareja sufrió una herida en el abdomen y un joven que trabaja como delivery y pasaba por el lugar fue alcanzado por un balazo en la pierna.

El ladrón abatido quedó en el lugar, mientras los cómplices huyeron

En estado grave, la pareja víctima del intento de robo fue trasladada de urgencia al Hospital Ballestrini, donde permanecen internados bajo cuidado médico. A pesar de la fuga de algunos cómplices, la banda de delincuentes tampoco salió ilesa: uno de los ladrones recibió un disparo y murió en el lugar, mientras que otro resultó herido pero logró escapar.

Sin dudas, el violento episodio, que tiñó de sangre la noche en La Matanza, quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios. El fiscal Claudio Fornaro ordenó una serie de medidas judiciales y pidió la intervención de equipos del GTO, que continúan trabajando en la zona para dar con los delincuentes que permanecen prófugos. Además, se analizarán las cámaras de seguridad y los testimonios de vecinos para reconstruir la secuencia completa del ataque.

Cómo sigue el caso de los cinco argentinos detenidos en Dolphin Mall de Miami

Los acusados fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45) y enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”. Ahora, dos de ellos sostuvieron que todo se trató de un “episodio confuso” y que no actuaron con intención delictiva: “No somos mecheros vip, somos trabajadores”, afirmaron, insistiendo en que fueron malinterpretados en uno de los complejos más concurridos del sur de Florida.

A la par, los viajeros aclararon que regresaron al país sin inconvenientes migratorios, aunque deberán volver a Estados Unidos en 2026 para afrontar los compromisos judiciales de la causa. De acuerdo a su relato, ingresaron al shopping junto a sus otros tres acompañantes y llevaban valijas vacías para guardar compras. La Policía los interceptó en el patio de comidas y les pidió abrir las valijas: “De muchas cosas teníamos tickets, pero de otras no, por eso nos llevan detenidos. Al día siguiente nos leyeron los cargos, fijaron la fianza y no era el momento para defendernos”, explicaron.

De hecho, aseguraron que no fueron expulsados del país: “Salimos sin problema. Migratoriamente no hay causa".

Afirmaron que eran turistas inocentes que compraron legalmente (97% con tickets) pero descartaron bolsas y cajas

Enfrentan cargos por "esquema organizado para defraudar" y "hurto múltiple", con audiencia el 29 de enero de 2026

La situación ocurrió el 30 de noviembre en el centro comercial de Sweetwater, cuando agentes fuera de servicio recibieron varias alertas por robos reiterados en distintos locales y comenzaron a seguir los movimientos del grupo. A partir de fuentes judiciales, los acusados habrían coordinado maniobras para evadir controles: algunos distraían al personal, otros ocultaban mercadería, se movían por separado y abandonaban los locales sin pasar por las cajas.

Allí, la investigación incluyó el secuestro de artículos valuados en unos u$s2.000. Posteriormente, la jueza Mindy Glazer, del Tribunal de Circuito 11 de Florida, comunicó cargos preliminares por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y hurto al por menor. Las fianzas fueron establecidas entre u$s4.000 y u$s4.500.

