La Justicia Federal de Puerto Iguazú busca esclarecer las circunstancias de la muerte del sargento del Ejército Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, a través de una autopsia que permitirá determinar con precisión cómo se produjo el disparo de fusil automático liviano (FAL) que terminó con su vida.

El suboficial fue hallado herido en una oficina de la Escuela Militar de Monte “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas”, en Puerto Iguazú, y falleció poco después en el hospital SAMIC de la ciudad el pasado martes 18 de noviembre.

La medida judicial llegó tras una serie de irregularidades que levantaron fuertes sospechas en torno al hecho. Aunque el Juzgado Federal había ordenado preservar el cuerpo para realizar la autopsia en la morgue de Eldorado, las autoridades del Ejército entregaron los restos a la familia de manera inmediata. En cuestión de horas, el cadáver fue trasladado a Goya, Corrientes, donde se realizó el velorio y el entierro.

Ante esta situación, el juez federal Marcelo Cardozo dispuso la exhumación del cuerpo, decisión que fue notificada a los familiares el fin de semana por personal de Gendarmería Nacional. El procedimiento se llevó a cabo en el cementerio “La Soledad”, donde se abrió voluntariamente el panteón y se retiraron los restos del sargento con la intervención de especialistas y el apoyo logístico de la Policía de Misiones.

Los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Posadas, donde se realizará la necropsia a cargo del Cuerpo Médico Forense provincial. Los peritos se concentrarán en determinar la trayectoria del proyectil, un dato clave para establecer si Tuama se habría disparado de manera voluntaria, accidental o si existió la intervención de otra persona.

Por su parte, la fiscalía federal de Puerto Iguazú, a cargo del fiscal Marcelo Bernachea, ordenó que Gendarmería Nacional se ocupe de todos los peritajes técnicos vinculados a la causa.

Tuama fue hallado muerto alrededor de las 7.30, cuando quienes que se encontraban en el mismo predio escucharon la detonación de un arma y se dirigieron a una de las oficinas. Según trascendió, el sargento estaba solo al momento del disparo y aún presentaba signos vitales cuando fue hallado. Su FAL reglamentario estaba en la habitación y fue inmediatamente resguardado. El hombre fue trasladado al hospital SAMIC, a donde ingresó en estado crítico con asistencia mecánica respiratoria y murió aproximadamente una hora después.

La muerte del suboficial generó sorpresa entre sus conocidos y los investigadores. Si bien algunas fuentes señalaron que en el último tiempo había atravesado dificultades emocionales, personas cercanas a la víctima afirmaron que tenía planes en el futuro cercano. Incluso, planeaba casarse en los días siguientes durante una visita programada a Goya. Este dato, sumado a otros elementos del expediente, llevó a los investigadores a considerar poco probable la hipótesis de un suicidio.

Tuama era un militar con experiencia, que se desempeñaba en la Escuela Militar de Monte “Andrés Guacurarí y Artigas”, dedicada al entrenamiento de tropas en técnicas de supervivencia y combate en selva. El complejo está ubicado en las afueras de Puerto Iguazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Paraguay.

En 2012 participó en el programa Sábado Show, donde alcanzó la final del segmento “Cuál es tu récord” tras superar pruebas de fuerza supervisadas por Tito Speranza. Daniel Pons ganó la competencia, aunque Tuama logró un reconocimiento nacional como uno de los "strongman" más fuertes del país.

Gonzalo “El Tigre” Tuama participó del programa Sábado Show, donde compitió en pruebas de fuerza.

El caso hizo recordar a otro episodio ocurrido en Misiones el 26 de junio de 2003, cuando el soldado Mauro Francisco Ramírez, de 22 años, fue hallado sin vida de un disparo de FAL en el Regimiento de Infantería de Monte 30, en Apóstoles.

En un principio se caratuló el hecho como suicidio, pero peritajes posteriores determinaron que era imposible que el soldado se hubiera disparado intencionalmente. La causa pasó a la Justicia Federal recién en 2016 y desde entonces tuvo pocos avances.

Ahora, mientras avanza la investigación por la muerte de Tuama, la Justicia no sólo deberá determinar qué ocurrió dentro de la oficina donde recibió el disparo, sino también establecer por qué el cuartel decidió entregar el cuerpo sin autorización judicial.

