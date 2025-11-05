La desesperación y el drama invadieron a una familia de Tierra del Fuego tras enterarse que su hijo de 23 años, Dante Bettiga, quien había viajado a Rusia para estudiar el idioma, terminó siendo convocado por el Ejército y lo enviaron al frente de batalla en el marco de la guerra con Ucrania.

El desesperante hecho fue visibilizado por el padre del joven oriundo de Ushuaia, Juan Bettiga, quien pidió que su hijo sea retirado de allí de inmediato y que pueda regresar a Argentina, dado que él se encuentra luchando contra el cáncer de hígado.

El hombre relató que su hijo estaba viviendo en Rusia desde 2024 y que en noviembre se le vencía la visa de estudiante, por lo que, en su desesperación por renovarla, fue engañado. "Dos brasileños lo reclutaron para entrar al Ejército con la promesa de que en un lapso de tres meses a un año tenía la ciudadanía rusa. Le aseguraron que no tendría que estar en el frente de batalla", explicó a Todo Noticias (TN).

"A la tercera semana lo mandaron a la zona de guerra. Él pidió la baja y se la negaron", añadió sobre lo que ocurrió luego de que su hijo pasara los primeros 15 días de instrucción en un campo militar cerca de Moscú.

El hecho de que Argentina no tiene relaciones bilaterales directas con Rusia agrava aún más la situación y complejiza los trámites, por lo que el hombre elevó una nota formal y urgente al Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas ruso, Andréi Beloúsov, solicitándole el regreso de su hijo.

Murieron tres argentinos que luchaban como voluntarios en Ucrania en combate contra el ejército ruso al intentar recuperar una zona ocupada

En el documento elaborado, el hombre le pidió directamente al funcionario ruso que "ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple Gianni Dante Bettiga en defensa de la Federación Rusa", exigiendo el regreso humanitario de su hijo, permitiendo que este pueda abandonar el frente de batalla y regresar a Ushuaia.

A pesar de la insistencia y desesperación del hombre, la familia del joven argentina aún no obtuvo respuestas de las autoridades rusas.

La situación se agrava aún más al tener en cuenta el estado de salud crítico de Juan Bettiga, quien lucha contra el cáncer de hígado. En este contexto, anexó su historia clínica a la nota enviada a las autoridades rusas, sumándole otro factor de peso a su pedido de ayuda humanitaria.

"Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo", concluyó el hombre de parte de la familia que aún espera una respuesta y que continúa luchando para lograr el regreso de su hijo.

