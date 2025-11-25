Bullrich acapara millonaria caja de Migraciones pero debe negociar recursos para nueva fuerza migratoria

La ministra de Seguridad Nacional saliente, Patricia Bullrich, le dejará a su sucesora, Alejandra Monteoliva, una caja para nada despreciable: la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la cual, según el Presupuesto 2026 remitido oportunamente al Congreso por el Poder Ejecutivo (PEN), constará de $181.140 millones.

Estos movimientos se dan en el momento en el que la cartera de Seguridad Nacional presenta la creación de una Policía Migratoria. Este martes, Bullrich y Monteoliva realizaron la presentación oficial de la nueva fuerza.

Desde luego, el Presupuesto para el año próximo todavía no comenzó a tratarse y podría sufrir modificaciones a partir de diciembre, cuando en el contexto de la convocatoria a sesiones extraordinarias se debata la hoja de ruta presupuestaria. En ese marco, se deberá debatir ahora los recursos para la creación de una Policía de Frontera, dado que en el Presupuesto presentado por Javier Milei no figuran los recursos específicamente asignados para esta nueva entidad.

Según consignó el portal Infobae, el personal de la nueva fuerza surgirá de la reasignación de personal de las otras fuerzas de seguridad que trabajan bajo las órdenes de Bullrich y, en lo inmediato, de Monteoliva, las cuales a su vez deberán ser capacitadas.

Llama la atención la reasignación de personal en un contexto en el que las Fuerzas de Seguridad han sufrido numerosas y alarmantes bajas, sobre todo por malos salarios. Solo en la Gendarmería hubo más de 2300 bajas en lo que va de la gestión libertaria, siendo esta justamente la fuerza encargada de custodiar las fronteras terrestres.

Según las planillas que contiene la ley de leyes, el Tesoro le transferirá a Migraciones $56.689 millones. La Dirección, a su vez cuenta con recursos propios por $120.640 millones. Además, cuenta con un crédito externo por $3812 millones. Con esas cifras, Bullrich le aseguró a su sucesora una caja de $181.000 millones, y continuará extendiendo su influencia sobre el área, pese a sumar una banca en el Senado.



El modelo con el que Bullrich trabaja para moldear a la Policía Migratoria es la US Border Patrol (Patrulla Fronteriza de EE. UU.), una fuerza que ha intensificado su acción durante la administración de Donald Trump y su política antimigratoria.

A su vez, la nueva fuerza se enfocará en delitos graves que deberá juzgar la Justicia Federal, como el narcotráfico, el terrorismo o la trata de personas. El eje central será reforzar el control de los pasos fronterizos.

Las vinculaciones de Bullrich con EE. UU. y el intercambio de información y trabajo son permanentes. De hecho, Seguridad pretende enviar personal a EE. UU. para capacitar a parte de la Policía Federal en la nueva división Departamento Federal de Investigaciones (DFI).

El pasaje de Migraciones a Seguridad fue un episodio que trajo ruido. Se trata de una Dirección que históricamente está bajo la órbita del Ministerio del Interior, es decir, de Diego Santilli desde hace algunos días.

Sin embargo, Bullrich cerró un acuerdo con Karina Milei para preservar su influencia en el Ministerio y acaparó nuevas funciones, en espejo con la política de Trump en EE. UU. y conservando sus vínculos con el país del norte.

