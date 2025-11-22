Alejandra Monteoliva reemplazará a Bullrich y un militar comandará Defensa por primera vez desde 1983: “Continuidad del rumbo"

El Gobierno nacional anunció este sábado quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad y Defensa a partir del 10 de diciembre, fecha en la que ambos dejarán sus cargos para asumir sus bancas legislativas.

Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad. En tanto, en el Ministerio de Defensa asumirá el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Estado Mayor del Ejército. Será la primera vez desde el regreso de la democracia que un militar en actividad llega a ese cargo.

El anuncio se hizo en simultáneo a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente y por los mensajes de Bullrich y Petri en la red social X. “El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, le agradece por sus servicios a la Ministra Patricia Bullrich y al Ministro Luis Petri”, expresó el texto oficial. El comunicado también afirmó que “ambas designaciones implican una continuidad del rumbo”.

Cambios en Seguridad

Bullrich, que pasará al Senado por La Libertad Avanza, confirmó que Monteoliva será su sucesora. La actual secretaria de Seguridad Nacional la acompañó desde diciembre de 2023. “Hoy me toca compartirles que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional. Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa”, publicó Bullrich.

La ministra saliente destacó la labor de Monteoliva dentro de la cartera y aseguró que su llegada al cargo garantiza “resultados, coraje y honestidad”. También agradeció al presidente Milei “por sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga”.

Monteoliva respondió con un mensaje en X donde agradeció la designación y afirmó que “la forma de trabajar de Bullrich marcó un estándar y un rumbo: la ‘doctrina Bullrich’”. Para la Oficina del Presidente, la funcionaria fue “una pieza fundamental de la Doctrina Bullrich, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales”.

Un militar al frente de Defensa

Luis Petri, que asumirá como diputado nacional, será reemplazado en Defensa por el teniente general Carlos Alberto Presti. Se trata del actual jefe del Ejército, con una trayectoria militar de más de cuatro décadas.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas”, destacó la Oficina del Presidente. El texto agregó que “esperamos que la dirigencia política dé por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Petri también publicó un mensaje dirigido a su sucesor. “Muchas felicitaciones y muchas gracias querido teniente general Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro jefe del Ejército ahora continúe como futuro ministro de Defensa”, escribió. Y añadió: “Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque conozco en primera persona su capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”.

