Tras el nuevo cambio que devolvió el RENAPER a la cartera del Interior a cargo de Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprovechó el cambio administrativo dentro del Gobierno para lanzar una chicana en redes sociales y destacó que ahora hay una "edición limitadísima" de DNI que saldrán con su firma.

"DNI: BULLRICH VERSION. EDICIÓN LIMITADA SIN STOCK. Si la última semana te hiciste un DNI nuevo, lo vas a tener firmado por mí. Cuidalo, no lo pierdas. Es una edición limitadísima. Ahora le toca al Colo", bromeó la funcionaria a través de su cuenta de X.

La titular de la cartera de Seguridad ironizó sobre la versión de los DNI que fueron producidos durante los nueve días en que el organismo que realiza el trámite estuvo bajo la órbita de su ministerio, según como lo indicaba el Decreto 793/2025, publicado por el Poder Ejecutivo el pasado martes 11 de noviembre.

A través del Decreto 793/2025, la administración libertaria transfirió tres áreas clave del Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete: Turismo, Ambiente y Deportes y la medida también incluyó el pase al Ministerio de Seguridad de la Dirección de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La decisión se tomó pocas horas antes de la jura de Santilli como ministro del Interior. Desde Casa Rosada se calificó posteriormente como un "error", aunque fuentes cercanas al funcionario indicaron que la modificación inicial buscaba redefinir y delimitar las funciones del nuevo ministro, situación que quedó subsanada con el decreto de este jueves.

El Gobierno corrige "un error" y le devuelve al ministerio de Santilli el control del RENAPER

En medio de este confuso escenario, este jueves el Gobierno corrigió el desajuste en la distribución de atribuciones entre ministerios que había mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 825/2025, que modifica la Ley de Ministerios y le devuelve a la cartera del Interior el control sobre el RENAPER y el área de Deportes, mientras que la Jefatura de Gabinete, bajo la conducción de Manuel Adorni, mantiene Turismo y Ambiente.

Con la medida de este jueves, Daniel Scioli (Ambiente y Turismo), trabajará bajo la órbita del ex portavoz de la Presidencia, mientras que en la subsecretaría de Deportes seguiría Diógenes de Urquiza, desde 2024 en el área.

Tras los nuevos cambios, la Dirección de Migraciones es la única que continuará en el lugar a la que fue traspasada hace una semana, en el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de agilizar trámites del área y comenzar a trabajar en una creación de una Policía de la Frontera.

AS/ff