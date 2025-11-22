Misiones en estado de alerta por el Instituto de la Yerba Mate

El próximo martes, la gira de Santilli tendrá una parada en la provincia de Misiones. Allí se reunirá con el gobernador Hugo Passalacqua, quien por estos días no atraviesa sus mejores días con Nación. Al contrario: está en cólera con la aparición del decreto 812/2025 que establece que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no puede intervenir en los precios de mercado. Los productores están en la misma sintonía justo en la semana en la que Daniel Scioli lanzó su propia marca de yerba.

El mandatario, en la previa del cónclave con el ministro, se encargó de criticar el decreto y de subrayar claras diferencias con Nación en distintos puntos. Primero, mediante un comunicado, dijo que la medida solo ayudará a la concentración del mercado y eso llevará a que los precios se disparen.

Remarcó que “será siempre nuestra prioridad cuidar a toda la familia yerbatera: productores, tareferos, cooperativas e industrias” y recordó que el Ejecutivo nacional eliminó la facultad del INYM para fijar el precio de la materia prima que se abona a los productores.

Los puntos centrales de la reforma cuestionada por la máxima autoridad provincial en Misiones son tres: la derogación de las facultades del INYM para intervenir en la actividad económica del sector, la prohibición expresa de distorsionar los valores de mercado y la adecuación integral a la nueva normativa de competencia.

Los productores de la zona tienen el mismo diagnóstico que el mandatario y anticiparon una batería de medidas de fuerza para revertir la decisión. “Lo primero que vamos a hacer es no cosechar ni permitir que circulen camiones con hoja verde. Estamos en alerta y movilización. Esto es un certificado de defunción de la actividad”, plantearon.

En números, los productores recordaron que los últimos precios que cobraron fueron de 180 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo del piso necesario para salvar costos. El propio INYM, en estudios económicos, evaluó un costo de producción por encima de los 450 pesos. Las cuentas no cierran y el conflicto es una posibilidad concreta para los próximos días. Y hay una sospecha que empezaron a soltar: detrás de estas decisiones hay un plan para que los productores deban vender sus chacras “a gente más poderosa”.

Esta situación de conflicto total no impidió que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, lance su propia marca de yerba mate que lleva el nombre Pichichi, su apodo cuando juega al fútbol en el club de futsal Villa La Ñata.

El integrante de la gestión Milei exhibió su producto en una reunión del Consejo Federal del Turismo. También, aprovechó una reunión con Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, para darle un paquete. El ministro de Economía de Emiratos Árabes, Abdulla Al Marri, fue otro que se llevó la yerba mate y mostró una foto. Su entorno promete que Pichichi no tendrá comercialización, será solo un obsequio para gente de confianza del funcionario.