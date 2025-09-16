Conflicto laboral en Corrientes: rumores de despidos en Las Marías y la contundente desmentida del Sindicato

Una fuerte controversia se desató en la localidad correntina de Virasoro por supuestos despidos y suspensiones en el Establecimiento Las Marías, una de las principales productoras de yerba mate del país. Diferentes versiones señalaron que la compañía estaría analizando un plan de "reestructuración" con el objetivo de reducir costos, lo que implicaría cesantías de personal.

Además, fuentes consultadas indicaron que no se renovaron los contratos a 40 empleados y que otros trabajadores con hasta diez años de antigüedad habían sido notificados para un supuesto despido. A pesar de que el área de Relaciones Públicas de la empresa señaló e Perfil NEA que en "la brevedad" brindaría detalles, hasta el momento no se expresaron oficialmente sobre la situación.

El Sindicato desmiente los rumores

Ante las versiones que generaron incertidumbre, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA), Daniel Sequeira, quien trabaja en el establecimiento desde hace 40 años, desmintió la información.

"El 90% de lo que se publicó es falso", afirmó Sequeira a Perfil NEA y agregó que desde la organización gremial no se recibió ninguna notificación de despidos o suspensiones.

El sindicalista explicó que, al escuchar los rumores, se contactó con el personal de Recursos Humanos de la compañía, quienes le confirmaron que no habrá despidos.

Sequeira aseguró que la situación está "tranquila" y que incluso se encuentran dialogando con la empresa sobre mejoras salariales para los trabajadores.

Un mensaje de calma en medio de la incertidumbre

El pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia busca llevar tranquilidad a los trabajadores y a la comunidad, desautorizando las versiones que circularon y que hablaban de un plan de ajuste masivo.

El testimonio de un referente con 40 años de antigüedad en el lugar, sumado a la falta de comunicación oficial de la empresa, subraya la importancia de la fuente sindical como la única que, hasta el momento, brindó certezas sobre el futuro de los empleados.