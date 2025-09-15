Guillermo Michel: "Importar pechugas de pollo de Brasil, estamos llegando al absurdo de la apertura comercial"

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó la apertura de importaciones de la administración de Javier Milei.

“Pechugas de pollo de Brasil”

“Nosotros en Entre Ríos en este mes importamos 13 mil toneladas de pechuga de pollo de Brasil. El 52% de la industria aviar de la Argentina está en Entre Ríos”, explicó el extitular de Aduanas.

“Estamos importando naranjas de Egipto. Hoy mismo me pasaron una foto, estamos importando mollejas de oveja de Estados Unidos, estamos importando fideos de sémola de Albania”, precisó en declaraciones a Radio 10 difundidas por NA.

Desempleo

“Entonces no es una cuestión abstracta esto del déficit de la balanza comercial. Se pierden miles y miles de puestos de trabajo. La gente pierde su empleo”, analizó Michel.

“Saquemos de la discusión el tema de la tecnología y de la industria que por ahí hay que discutirlo por un andarivel aparte. Ahora importar pechugas de pollos de Brasil, importar cerdo de Brasil, importar mollejas de Estados Unidos. Creo que estamos ya llegando al absurdo a nivel de apertura comercial”, argumentó.

Y luego propuso: “Hagamos lo que hace Estados Unidos. Trump puso en vigencia el 29 de agosto una orden, fundada en la ley de emergencia económica, que dice que todas las importaciones de courier, de envíos de correos del exterior que antes tenían una exención de hasta 800 dólares pasan a pagar”.

“Lo hace porque quiere defender la industria americana, el empleo americano. No yo digo hagamos lo que hace Venezuela o Cuba. Hagamos lo que hace Estados Unidos”, insistió.