Santilli no logró el apoyo de Gerardo Zamora, pero hay predisposición para seguir dialogando

La incursión de Diego Santilli por Santiago del Estero, no tuvo el resultado inmediato esperado: tras más de 3 horas de reunión con el gobernador Gerardo Zamora, se llevó un sinnúmero de pedidos, incluido el documento elaborado por los 10 gobernadores del Norte Grande. Con lo cual, el apoyo de los legisladores santiagueños al proyecto de presupuesto 2026, está supeditado a las respuestas que dé el gobierno nacional al mandatario santiagueño.

Zamora no le prometió que los legisladores santiagueños votarán el presupuesto 2026, pero sí se mostró abierto al diálogo y bien predispuesto. De la reunión, además del Zamora y el ministro del Interior, participó el gobernador electo santiagueño, Elías Suárez (actual jefe de gabinete), que asumirá su mandato el 10 de diciembre.

Luego de la reunión, Zamora hizo un posteo en la red X:

Hoy recibí junto al Gobernador electo de nuestra provincia, al Ministro del Interior. Muchas gracias @diegosantilli por visitarnos y escucharnos; un gesto que valoro muchísimo, ya que es necesario siempre el diálogo sincero y la búsqueda de coincidencias en beneficio de un país que debe salir adelante. En la reunión abordamos varios temas, entre los cuales coincidimos sobre la importancia de contar con la aprobación del Prespuesto 2026 como herramienta fundamental de trabajo para la gestión nacional…en ese sentido, le pedí que haga todo el esfuerzo posible, para que podamos incorporar algunas cuestiones que los gobernadores (incluso en su momento, con la firma de los 24 mandatarios) venimos impulsando, que no afectan para nada el equilibrio fiscal, ya que son fondos que pertenecen a las provincias, algo que incluso expresamos en la última reunión de gobernadores del Norte Grande. Finalizada la reunión, nos comprometimos desde nuestra provincia en avanzar en el análisis de reformas que serían impulsadas por el presidente de la nación, y sobre una agenda de trabajo compartida, bajo el diálogo recíproco entre las provincias y el Gobierno Nacional.

La reunión se realizó en la Casa de Gobierno de Santiago y allí Zamora le dijo que es muy importante que la Nación cuente con el presupuesto, pero debe haber consensos, porque existen otras cosas que deben incorporarse como la iniciativa firmada en su momento por los 24 gobernadores sobre los fondos específicos (gas oil y ATN), el 1% que corresponde a La Rioja y la reducción del 1.9% a 1% como alícuota del ARCA, que no se encuentran previstas en el proyecto de presupuesto 2026. Sería muy importante que se las incorpore, “atento a que no generan déficit fiscal, ya que se trata de fondos que pertenecen a las provincias”, fue el planteo.

“Quiero agradecerle al gobernador Zamora, al gobernador electo Elías Suárez, la larga reunión y charla que tuvimos. Pudimos hablar de las temas de la provincia, de la Nación y lo que nos ha encomendado el presidente trabajar”, dijo Santilli a la salida de Casa de Gobierno.

“Hemos podido avanzar en un diálogo profundo y son temas que hay que trabajar con el Presidente y el ministro de Economía”, agregó.

Según Santilli, Zamora le entregó el documento elaborado por los 10 gobernadores del Norte Grande, que se habían reunido en Santiago el jueves. Fue la última reunión bajo la presidencia de Zamora, que deja su mandato el 10 de diciembre. Asumió el catamarqueño Raúl Jalil, quien será el encargado de seguir la marcha de los pedidos.

En todo momento evitó hablar de un apoyo explícito de los legisladores santiagueños al Ejecutivo en el Congreso, pero existe la voluntad de seguir dialogando y llegar a un acuerdo. “Hay un programa de reformas, laboral, fiscal, penal y otras que han pedido los gobernadores y esa es la conversación”, agregó el funcionario.

En otro pasaje de su contacto con la prensa, Santilli consideró “muy importante” dialogar con Zamora, que “es un gobernador que tiene un trabajo contundente”, tras lo cual dijo que “en muchos de los temas que estamos de acuerdo, como bajar impuestos, Argentina requiere Código Penal Nuevo, una modernización laboral y en todo eso estamos de acuerdo”.

“Yo tomé nota del documento de los gobernadores del Norte Grande, que me entregó el gobernador, y lo llevo para conversación en el gabinete”, agregó.

Consideró que Zamora, “es un gobernador importante, con un importante número de elecciones ganadas y siempre queremos sumar y encontrar un camino en común”.

