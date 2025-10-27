Elías Suárez sucederá a Gerardo Zamora en Santiago que ganó por amplio margen

Elías Suárez fue electo gobernador de Santiago del Estero con casi el 70% de los votos y ejercerá el mandato por los próximos cuatro años. Sucederá en el cargo al radical K Gerardo Zamora, quien lo había ungido como su sucesor hace un par de meses. En tanto, el Frente Cívico ganó las dos senadurías en juego y se alzó con dos de las tres bancas de diputados nacionales que estaban en juego.

Con estos guarismos, Zamora y Elia Esther del Carmen Moreno por el Frente Cívico serán los senadores por la mayoría (55,18%), mientras que José Emilio “Pichón” Neder logró la reelección por Fuerza Patria (18,84%), que sería la minoría. En tanto, para diputados nacionales, ingresarían Jorge Mukdise (actual intendente de Las Termas de Río Hondo) y Cecilia López Pasquali de Balmaceda por el Frente Cívico (50,24%) y Marcelo Barbur por el Fuerza Patria (20,25%). Tanto los tres senadores como los diputados nacionales responden Zamora.

Con una participación mayor al 72% en Santiago (superior a la media nacional), Suárez superó por casi 60 puntos al candidato de Despierta Santiago (PRO y UCR residual), Alejandro Parnás, mientras que tercero se ubicaba el candidato de La Libertad Avanza, Italo Ciocolani con el 11%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elías Suárez fue electo gobernador de Santiago del Estero con casi el 70% de los votos

Suárez, histórico jefe de Gabinete de Zamora y hombre de su estrecha confianza, viene acompañando al radical K desde hace más de 20 años, cuando se desempeñó como intendente de la capital y luego gobernador. El resultado ratifica la hegemonía del poderoso Frente Cívico en esta provincia. Este distrito seguramente será clave para el Gobierno nacional, ya que cuenta con los tres senadores y siete diputados nacionales que controla justamente el oficialismo provincial. El vicegobernador que acompañará a Suárez es Carlos Silva Neder, un peronista aliado del Frente Cívico y que justamente hoy ocupa ese puesto.

El peronismo frente al espejo

A las 22.05, eufórico, Zamora desde el bunker del Frente Cívico agradeció a “todos los santiagueños que han confiado en la continuidad de este proyecto político de unidad de todos los santiagueños”. El radical K dijo: “Mi compromiso es con la Patria y ojalá que al país le vaya bien, propiciamos el diálogo en nuestra Patria, más allá de las diferencias subalternas. Vimos parir a la patria, así que en ese sendero seguramente nos encontrará a todos”, en obvio mensaje al Gobierno nacional.

A su turno, Suárez rescató el triunfo de “proyecto de unidad” y dijo sentirse honrado con este mandato del pueblo. "Este proyecto crece y se desarrolla con nuestra provincia, vamos a seguir construyendo una provincia para todos”, prometió y abogó por “cuidar los intereses de la provincia en todo lugar; esta madre de ciudades va a seguir creciendo con el esfuerzo de su gente”.

De las 40 bancas en juego que se renuevan en la Legislatura provincial, el Frente Cívico, conjuntamente con su aliado, Fuerza Patria, obtuvo 30 legisladores, lo que constituye una mayoría abrumadora.

*Julio César Rodríguez, desde Santiago del Estero

ML