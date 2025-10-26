domingo 26 de octubre de 2025
POLITICA
Ganó el frente cívico y social

Elías Suárez fue elegido como nuevo gobernador de Santiago del Estero con el 70% de los votos

Será el sucesor del radical K Gerardo Zamora. Muy lejos quedaron sus competidores de Despierta Santiago (radicalismo disidente y PRO) y de La Libertad Avanza con Italo Cicciolani al frente de la boleta.

Elías Suárez electo como gobernador de Santiago del Estero 20251026
Elías Suárez electo como gobernador de Santiago del Estero. | X @frentecivicosde

El Frente Cívico y Social de Santiago del Estero arrasó en las elecciones para renovar al gobernador de la provincia y Elías Suárez, quien era el jefe de gabinete de Gerardo Zamora, será el nuevo mandatario por los próximos cuatro años.

El partido de Zamora obtuvo el 69,97% de los votos (poco más de 289 sufragios) contra el 12,23% de Despierta Santiago (que agrupó a sectores del radicalismo y del PRO) y el tercer puesto le perteneció a La Libertad Avanza que en este territorio tuvo una de sus peores performances a nivel nacional ya que solamente sumó el 11,78% de los sufragios.

Suárez es un ingeniero agrónomo que tiene 69 años y desde 1999 está en la función pública. Primero se desempeñó como subsecretario de Prensa de la Municipalidad de la capital santiagueña, donde también fue director de Relaciones Institucionales y más tarde secretario de Gobierno del municipio.

Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local, lo acompañó en la fómula triunfadora.

Noticia en desarrollo

