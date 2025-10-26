Santiago del Estero además de legisladores elige gobernador, con el Frente Cívico como favorito

Los santiagueños concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para elegir legisladores nacionales y provinciales, pero además a diferencia del resto de las provincias, votarán también al nuevo gobernador.

Los candidatos principales a la Gobernación son el amplio favorito del Frente Cívico, Elías Suárez, jefe de Gabinete del espacio referenciado en Gerardo Zamora (esta vez candidato a senador nacional); luego se anotan el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Italo Ciocolani, un ex PRO y actual titular de la ANSES santiagueña; además del actual diputado provincial Alejandro Parnás, postulado por Despierta Santiago, alianza conformada por el radicalismo, el PRO; y finalmente la única mujer candidata es Verónica Larcher, del Frente Renovador.

A nivel nacional, se renovarán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, y en el ámbito provincial se elegirán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales y autoridades de Clodomira y Villa Atamisqui. Para senadores nacionales compiten Gerardo Zamora (Frente Cívico), Tomás Figueroa (LLA), Facundo Perez Carletti (Despierta Santiago) y José Emilio Neder (Fuerza Patria).

Suárez, Ciocolani, Parnás y Larcher, candidatos a la Gobernación en Santiago. (Cedoc)

Las listas de diputados, en tanto están encabezadas por Jorge Alejandro Mukdise Frente Cívico), Laura Gosdoy (LLA), “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago) y Marcelo Alejandro Barbour (Fuerza Patria).

La votación se realizará con dos sistemas diferentes: para los cargos provinciales se utilizará la boleta sábana, mientras que para los cargos nacionales se implementará la boleta única de papel (BUP).

Podrán votar ciudadanos argentinos, extranjeros residentes y personas privadas de la libertad que figuren en el padrón. El voto es obligatorio a partir de los 16 años para ciudadanos nativos y residentes, y a partir de los 18 para naturalizados y extranjeros residentes.

HB