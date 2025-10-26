domingo 26 de octubre de 2025
ACTUALIDAD
Elecciones 2025

Santiago del Estero además de legisladores elige gobernador, con el Frente Cívico como favorito

Esta vez el Gerardo Zamora va por la senaduría nacional, y nominó a su jefe de Gabinete Elías Suárez. Italo Ciocolani (LLA), Alejandro Parnás (Despierta Santiago) y Verónica Larcher (FR) completan la oferta electoral.

20250801 Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero
Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero | CEDOC

Los santiagueños concurren este domingo 26 de octubre a las urnas para elegir legisladores nacionales y provinciales, pero además a diferencia del resto de las provincias, votarán también al nuevo gobernador.

Los candidatos principales a la Gobernación son el amplio favorito del Frente Cívico, Elías Suárez, jefe de Gabinete del espacio referenciado en Gerardo Zamora (esta vez candidato a senador nacional); luego se anotan el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Italo Ciocolani, un ex PRO y actual titular de la ANSES santiagueña; además del actual diputado provincial Alejandro Parnás, postulado por Despierta Santiago, alianza conformada por el radicalismo, el PRO; y finalmente la única mujer candidata es Verónica Larcher, del Frente Renovador.

A nivel nacional, se renovarán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, y en el ámbito provincial se elegirán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales y autoridades de Clodomira y Villa Atamisqui. Para senadores nacionales compiten Gerardo Zamora (Frente Cívico), Tomás Figueroa (LLA), Facundo Perez Carletti (Despierta Santiago) y José Emilio Neder (Fuerza Patria).

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
Elecciones Santiago del Estero
Suárez, Ciocolani, Parnás y Larcher, candidatos a la Gobernación en Santiago. (Cedoc)

Las listas de diputados, en tanto están encabezadas por Jorge Alejandro Mukdise Frente Cívico), Laura Gosdoy (LLA), “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago) y Marcelo Alejandro Barbour (Fuerza Patria).

La votación se realizará con dos sistemas diferentes: para los cargos provinciales se utilizará la boleta sábana, mientras que para los cargos nacionales se implementará la boleta única de papel (BUP).

Podrán votar ciudadanos argentinos, extranjeros residentes y personas privadas de la libertad que figuren en el padrón. El voto es obligatorio a partir de los 16 años para ciudadanos nativos y residentes, y a partir de los 18 para naturalizados y extranjeros residentes.

HB

También te puede interesar
En esta Nota