La votación en Santiago del Estero arrancó sin novedades. En esta provincia, además de 3 senadores y 3 diputados nacionales, se elige al sucesor de Gerardo Zamora, el radical K que controla la provincia desde hace 20 años. Gobernador y vice, 40 diputados nacionales, 137 comisionados municipales y 3 intendentes en pueblos del interior también se elegirán con el sistema de voto tradicional, mientras que los cargos nacionales lo harán a través de la Boleta Única de Papel (BUP).

Santiago del Estero es la única provincia en la que se elige gobernador y vice y donde Zamora, plebiscitará su gestión de 20 años (4 mandatos alternados más uno de su esposa, la actual senadora Claudia Ledesma Abdala), apoyando a Elías Suárez, su actual jefe de Gabinete y hombre de extrema confianza.

Cómo será el escrutinio y cuándo se conocerán los resultados consolidados de las elecciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Son cuatro los postulantes a la gobernación: Suárez por el Frente Cívico, Italo Ciocolani por LLA, Alejandro Parnás (fusión de una parte del PRO y de la UCR) y Verónica Larcher por el Frente Renovador. Los candidatos a senador son: Gerardo Zamora (Frente Cívico), Tomás Figueroa (LLA), Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago) y José Emilio “Pichón” Neder por Fuerza Patria. Neder va por la reelección y es aliado del Frente Cívico.

En tanto, para diputados nacionales se postulan Jorge Mukdise (Frente Cívico), Laura Godoy (LLA), Héctor “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago) y Marcelo Barbur (Fuerza Patria).

Los comicios arrancaron sin novedades, en forma normal, en un domingo en el que se prevé el triunfo del candidato del Frente Cívico de Zamora, que se encamina a ratificar su hegemonía de 20 años en el poder. De no haber imprevistos, Elías Suárez, actual jefe de Gabinete, hombre de extrema confianza de Zamora y que lo acompaña hace 25 años (desde su gestión como intendente de la Capital), podría consagrarse como el próximo gobernador santiagueño.

Zamora es candidato a senador por su alianza en la que aglutina radicales, peronistas, partidos de izquierda y de centro. Atrás, con menores chances, se ubican la Libertad Avanza (con el armado de apuro de Karina Milei y Martín Menem), cuyo candidato a senador es Tomás Figueroa (sobrino del ex menemista José “Pepe” Figueroa), Despierta Santiago, con Alejandro Parnás, el massismo con Verónica Larcher como candidata a gobernadora y Roger Nediani.

Zamora, es uno de los referentes de los gobernadores del Norte Grande, con gran ascendencia sobre sus pares de la región. Por lo cual se considera clave la elección en este distrito, donde se renuevan los 3 senadores (que responden al radical K) y 3 diputados nacionales (sobre un total de 7) que responden también a Zamora. La mirada del gobierno nacional además está puesta en Santiago del Estero precisamente por la cantidad de bancas en juego, que Javier Milei seguramente va a necesitar para el segundo tramo de su mandato.

Elecciones 2025: provincia por provincia, cómo son las Boletas Únicas de Papel y qué cambia entre regiones

Zamora ganó la gobernación en el 2005, al candidato del kirchnerismo, José “Pepe” Figueroa, curiosamente el tío del hoy candidato a senador por la Libertad Avanza en Santiago, Tomás Figueroa. Desde entonces, fue el aliado incondicional del kirchnerismo, fue reelecto en el 2009; en el 2013 intentó una nueva reelección pero la Corte Suprema frenó la intentona. En una hábil maniobra, con el apoyo del peronismo y de otros partidos, logró consagrar candidata a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, que ganó esos comicios con más del 60% de los votos. En 2017, Zamora volvió a ganar con una abultada cifra y fue reelecto en el 2021. El 10 de diciembre concluirá su cuarto mandato como gobernador, pero irá al Senado (ya estuvo allí del 2013 al 2017).

En esta provincia irán a las urnas unos 813.327 electores, según el padrón electoral y se prevé que utilicen dos sistemas de votación: el tradicional, con el voto de papel por partidos y la Boleta Única de Papel, para senadores y diputados nacionales.

Para las elecciones provinciales, se presentarán en total 9 fuerzas con candidatos para gobernador y vice, 40 diputados provinciales, 137 comisionados y 3 intendencias.

* Julio César Rodríguez, desde Santiago del Estero