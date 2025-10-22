Este domingo 26 de octubre se realizarán las Elecciones Legislativas en todo el país, donde los ciudadanos utilizarán una nueva forma de votación: la Boleta Única de Papel. En este caso, los votantes deberán tener en cuenta cómo doblar el voto e introducirlo en la urna de manera fácil y rápida.
En estas elecciones se renovarán 127 bancas de diputados nacionales en todo el país y 24 bancas de senadores en las provincias con turno electoral: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones
La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó un video explicativo que muestra el paso a paso de la votación con la boleta única de papel y cómo seleccionar cada categoría de cargos.
Para realizar el proceso correctamente, se deben seguir los siguientes pasos:
-
Doblar la boleta por la línea punteada.
-
Introducirla en la urna.
-
Firmar el padrón y recibir la constancia de voto junto con el DNI.
Cuáles son los 5 documentos válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025
De acuerdo con la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son los siguientes:
-
Libreta cívica
-
Libreta de enrolamiento
-
DNI libreta verde
-
DNI libreta celeste
-
DNI tarjeta
