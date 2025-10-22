Este domingo 26 de octubre se realizarán las Elecciones Legislativas en todo el país, donde los ciudadanos utilizarán una nueva forma de votación: la Boleta Única de Papel. En este caso, los votantes deberán tener en cuenta cómo doblar el voto e introducirlo en la urna de manera fácil y rápida.

En estas elecciones se renovarán 127 bancas de diputados nacionales en todo el país y 24 bancas de senadores en las provincias con turno electoral: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Cómo doblar la Boleta Única de Papel en las Elecciones

La Cámara Nacional Electoral (CNE) presentó un video explicativo que muestra el paso a paso de la votación con la boleta única de papel y cómo seleccionar cada categoría de cargos.

Para realizar el proceso correctamente, se deben seguir los siguientes pasos:

Doblar la boleta por la línea punteada. Introducirla en la urna. Firmar el padrón y recibir la constancia de voto junto con el DNI.

Cuáles son los 5 documentos válidos para votar en las Elecciones Legislativas 2025

De acuerdo con la legislación vigente, los DNI aceptados para votar en las Elecciones Legislativas 2025 son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

