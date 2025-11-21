El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy a las 11 con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para consensuar respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, en búsqueda de debilitar los bloques peronistas en el Congreso.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos y, en el contexto de estas negociaciones, hay posibilidades de que el santiagueño ordene formar un bloque aparte, lo que le permitiría a la Casa Rosada resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja a manos de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, tomó distancia de Cristina Kirchner en el último tiempo y durante el gobierno de Javier Milei aportó votos clave para la Ley Bases.

Santilli buscará en su visita a Santiago del Estero que Zamora vuelva a acercarse luego del contundente triunfo del partido libertario en los comicios legislativos de octubre.

El martes, en tanto, el ministro del Interior realizará una nueva visita a un mandatario provincial y esta vez será al misionero Hugo Passalacqua.

El ex gobernador de Misiones y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, manejan cuatro diputados nacionales y dos senadores nacionales a los que la administración libertaria también quiere para que acompañen a la hora de tratar las próximas reformas.

Tras esa reunión, a Santilli le quedarán encuentros con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los 20 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo.

Así, le restará entrevistarse con los mandatarios Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Mientras tanto, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue designado nuevo presidente pro témpore del grupo de mandatarios provinciales del Norte Grande mientras profundiza su acercamiento al Gobierno a través de los legisladores de esa provincia.

Así lo definieron hoy los jefes provinciales de esa región al participar de la última reunión del año del grupo en la ciudad de Santiago del Estero, donde fueron recibidos por Zamora.