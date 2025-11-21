Karina Milei refuerza su rol de “dama de hierro” y ordena la política del Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem; el asesor Santiago Caputo; y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, asistieron a la reunión de la mesa política convocada por la "dama de hierro del poder". Todos actores con poder propio, pero que frente a Karina Milei operan bajo una misma lógica: ella define el rumbo, cada uno cumple su parte. A ese esquema se sumó, por esta vez, un invitado clave: Luis “Toto” Caputo, convocado para discutir la reingeniería del Presupuesto 2026, que deberá alinearse a las demandas de los gobernadores sin desbordar el dogma fiscal del Presidente.

En la intimidad controlada de la Casa Rosada, Karina Milei volvió a hacer aquello que, puertas adentro, ya nadie discute: ejercer su rol de “dama de hierro” del Gobierno. La hermana del Presidente reunió nuevamente a la mesa política para ordenar la estrategia que se desplegará en el Congreso durante las próximas semanas. En un oficialismo que se enorgullece de su austeridad institucional, pero que reconoce en ella la autoridad final, cada convocatoria funciona como una señal de que la conducción se ejerce sin ambigüedades.

El diagnóstico que sobrevoló la mesa fue común: el Gobierno necesita votos. Y para llegar a ellos, la estrategia deberá ser quirúrgica. Karina ordena, Adorni coordina la comunicación y los tiempos, Santilli negocia con los gobernadores las contrapartidas federales y Caputo retoca números para que la ecuación cierre sin traicionar el libreto libertario. La política se volvió un engranaje con piezas diferenciadas pero con un mando único y centralizado.

La “dama de hierro” del oficialismo insistió en que no habrá margen para improvisaciones. El mensaje fue claro: el Congreso deberá convertirse en el escenario donde el Gobierno demuestre que puede transformar minorías legislativas en mayorías circunstanciales. Y para eso, cada actor tendrá un rol calculado. Santilli, con su pasado de gestión y sus vínculos territoriales, es el puente con los mandatarios provinciales. Menem en Diputados y Bullrich en el Senado son los encargados de blindar la agenda parlamentaria sin desvíos. Adorni, el responsable de traducir la estrategia política en narrativa pública. Caputo, el que ajustará cuentas para que la negociación con las provincias tenga sustento presupuestario y no solo discursivo.

Mientras el Presidente se reserva para los grandes gestos y la ofensiva ideológica, Karina Milei se consolida como la arquitecta del poder real. No habla hacia afuera, pero decide hacia adentro. No firma decretos, pero define prioridades. Su creciente centralidad no es nueva, pero sí más explícita: el Gobierno busca orden político, y en ese terreno ella se convirtió en la figura de mayor peso.

La reunión dejó un clima de misión precisa: asegurar apoyos, blindar proyectos y evitar la dispersión interna. Un estilo de conducción que combina hermetismo, disciplina y resultados.

