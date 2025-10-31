“Prefiero matarme antes que él me mate a mí”. Con esa frase, Karla Robles había anticipado una semana atrás su intención de quitarse la vida debido al hostigamiento que al parecer sufría por parte de su ex pareja, Diego Zerda. Este viernes, el joven de 27 años fue detenido por las autoridades de Tucumán, acusado por instigación al suicidio de la mujer, que tenía su misma edad.

La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal (MPF) concretó en las últimas horas la detención del ex novio de Robles en el Hospital Obarrio. La Justicia investiga si Zerda generó o no un contexto de terror debido al cual Karla se vio amenazada y tomó la drástica decisión, en un caso que conmociona a la provincia y todo el país.

Tucumán: investigan a un hombre por violencia de género e incitación al suicidio tras la muerte de una joven

La joven, que tenía un emprendimiento de estética y estudiaba para recibirse como fonoaudióloga, había dado un testimonio desgarrador mediante un video en vivo a través de su cuenta de la red social TikTok, donde manifestó su deseo de quitarse la vida. “Recibía amenazas constante de su ex pareja. La obligó a eliminar una foto y la amenazó de muerte a ella y a sus padres", indicó Augusto Avellaneda, abogado de su familia.

“Le dijo que si no se quitaba la vida, iba a matar a su mamá, a su papá y a todos", añadió el letrado en declaraciones a Canal 10 de Tucumán. En ese sentido, explicó que Karla había radicado al menos seis denuncias contra Zerda ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género N.º 1, donde se habían pedido medidas de protección y hasta su detención.

El fiscal Unidad Especializada de Homicidios I Pedro Gallo, a cargo del caso, informó que ya se tomaron declaraciones a testigos y vecinos de Robles y Zerda, al mismo tiempo que se avanza en diferentes medidas procesales contra el acusado. En esa línea, continúan las pericias tecnológicas a los celulares secuestrados y se analizan las redes sociales de ambos.

Allegados a la joven aseguran a la prensa local que "los últimos meses fueron un infierno", mientras que la querella plantea que su ex novio, hostigarla de forma constante en contexto de violencia de género, “consiguió el objetivo” de supuestmente crear un clima de miedo que la forzó al suicidio.

“Si la Justicia hubiera actuado, mi hija estaría viva”

Luego del suicidio de Karla, su familia entregó su teléfono al fiscal que contiene los audios, videos y mensajes que probarían el hostigamiento que padecía. "Diez veces se ha querido quitar la vida. No vengas a querer echar la culpa acá. Si vos tocás a mi vieja o a cualquiera de mi familia te voy a descuartizar. Te lo juro por lo que más quiero, que es mi hijo, que voy a matar a todos. Estoy diez veces más loco que vos", dice uno de los mensajes de voz que Zerda le habría enviado a Nazareno, hermano de la víctima.

“Si se hubiese detenido a ese tipo la primera vez que mi hija denunció, si la Justicia hubiera actuado, ella hoy estaría viva. Pero el fiscal (Augusto) Zapata archivaba todo”, expresó con dolor Mirta, madre de la chica, en diálogo con los medios locales durante la marcha que organizó para pedir justicia. "Yo creo que las causas se archivaban porque la madre de él trabaja en la Legislatura”, denunció.

Además, recordó el momento en el que, según ella, comenzó el hostigamiento: “Ella empezó a cambiar cuando él le dijo que tenía que pedir permiso para salir. Ahí comenzó la manipulación; después supimos que estaba golpeada”, aseguró. Finalmente, sostuvo que teme por su familia: "Le pido a la Justicia que nos cuide, que protejan a mi hijo. Nunca nos dieron un botón antipánico, ni custodia, ni siquiera nos llamaron a declarar. Había órdenes de restricción que él violaba sin consecuencias".

Si vos o algún familiar o allegado tuyo atraviesa una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, podés contactarte con la línea de ayuda 135 o 011 5275-1135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) y desde todo el país al 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo. Si se trata de un suicidio en curso o de peligro inminente, no dudes en llamar al 911.

