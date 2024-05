Tras haber sido condenado por daños y amenazas contra la familia de su expareja, el futbolista Oscar Junior Benítez fue imputado este jueves por el delito de "instigación al suicidio" contra Anabelia Ayala, en una causa por violencia de género contra la joven que fue su novia y se quitó la vida a principios de 2024, en Año Nuevo pasado.

La Unidad Funcional de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nro. 3 notificó al jugador que pasó por Lanús, Boca Juniors y Benfica, entre otros equipos, su imputación en la causa en la que se busca corroborar si instigó o no a Ayala a suicidarse, mientras se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria Nro. 40 del Servicio Penitenciario bonaerense.

Junior Benítez fue condenado a cinco años de prisión por violencia y amenazas contra la familia de su ex pareja

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Solicito notifique al interno Benítez, que se ha dispuesto pericia técnica sobre celulares y tablet, secuestrados en autos, a los fines de obtener información relevante para la presente investigación", agrega el documento judicial que fue compartido en redes sociales por el abogado querellante, el Dr. Rodrigo Tripolone.

Asimismo, se indica que este estudio se llevará a cabo el próximo 5 de junio a las 9.00 hs por el perito en turno de la Sección Imagen Forense del Instituto de Ciencias Forenses Conurbano Sur de la localidad de Banfield.

Junior Benítez se encuentra detenido desde enero tras romper una restricción perimetral.

El 4 de abril, el deportista fue hallado culpable por el juez Antonio Miguel Balicki del Tribunal Oral N°8 de Lomas de Zamora por "coacción agravada daño, daño informático, amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de arma de guerra" contra la familia de su expareja, por lo que debe cumplir una pena de casi cinco años de prisión.

Entre otros procedimientos, Benítez fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, realizadas por el perito oficial Federico Iriart, la doctora Adriana Patricia Fourgeaux y el perito psquiatra Rafael Herrera Milano, que arrojaron que el futbolista presenta una personalidad con "rasgos de estilo histérico" y "narcisistas".

En el informe del Dr. Herrera Milano, que participó en casos como el del femicida Fernando Farré y el del cantante de cumbia "Pepo" Castiñeiras, se manifiesta una disidencia parcial por la presencia de "rasgos de impulsividad y /o labilidad emocional", tendencia a la "auto/ hetroagresión y a la manipulación de terceras personas" y a "reacciones intempestivas".

Las conclusiones de estos exámenes podrían ser utilizadas en otros casos que el jugador tiene pendientes.

Benítez está detenido desde enero pasado, tras haber violado una restricción perimetral mientras gozaba de prisión domiciliaria, en medio de la causa por violencia de género que tenía contra Ayala.

Las apelaciones en el fallo por amenazas

Luego de conocerse la sentencia por cuatro años y ocho meses contra el ex Boca por las amenazas a la familia de Ayala, entre ellos sus padres Juan Carlos Ayala y María Cecilia Barrios, el Dr. Tripolone anunció que solicitarán la revisión en la Cámara de Apelaciones.

Por su parte, el padre de la víctima habló con los medios cuando salió de tribunales y expresó: "Él entró a mi domicilio y me pegó una piña, me clavó un cuchillo en la rueda del auto. Lo que diga la familia a mí no me importa porque yo confío en la Justicia".

Sobre Anabelia, aseguró que "sufrió tanta violencia que ella nos ocultaba a nosotros porque tenía miedo de que él nos matara a nosotros", sostuvo sobre el hecho de que por cinco años ella no lo había denunciado.

En tanto, la abogada de Junior Benítez, la Dra. María Salomone, también anunció que apelarán la resolución y pedirán la absolución del jugador. "Él nunca amenazó a la familia ni ejerció violencia de género. El hostigamiento era de Anabelia a él", afirmó.

FP CP