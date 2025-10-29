Tucumán: investigan a un hombre por violencia de género e incitación al suicidio tras la muerte de una joven

La Justicia de Tucumán investiga un posible caso de violencia de género e incitación al suicidio tras la muerte de Karla Robles, una joven de 27 años que se quitó la vida el pasado 24 de octubre. Su ex pareja, Diego Z., había sido denunciado en reiteradas oportunidades por amenazas y persecución, y violó varias veces las órdenes de restricción que pesaban sobre él.

Según confirmó el abogado de la familia, Augusto Avellaneda, Karla había radicado al menos seis denuncias contra el agresor ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género N.º 1, donde se habían solicitado medidas de protección y hasta la detención del acusado. Sin embargo, la Justicia solo dispuso una restricción de acercamiento.

“Sabíamos que era una persona peligrosa. La hostigaba constantemente y la amenazaba con hacerle daño a su familia si no se suicidaba”, relató Avellaneda en diálogo con Canal 10 de Tucumán.

De acuerdo con el testimonio del abogado, Karla recibía amenazas constantes. En una de las situaciones más graves, su expareja le advirtió que mataría a su madre, su padre y el resto de su familia si ella no se quitaba la vida. También la obligó a borrar publicaciones de sus redes sociales y la vigilaba de manera obsesiva.

La joven trabajaba en el rubro de la estética y soñaba con recibirse de fonoaudióloga, según consignó el medio Contexto. Su familia ahora busca que la Justicia avance con la investigación y que el caso sea caratulado como femicidio por inducción al suicidio, una figura cada vez más discutida en el marco de la violencia de género.

La investigación judicial y nuevas pruebas

Tras el suicidio, la Fiscalía ordenó medidas urgentes. El celular de Karla fue entregado como prueba y contiene mensajes, audios y videos que demostrarían el hostigamiento. “Esta vez la intervención fue inmediata”, indicó Avellaneda, quien destacó que la familia también presentó material adicional que refuerza las denuncias previas.

El abogado remarcó que, pese a las alertas y las pruebas, el sistema judicial no actuó a tiempo. “Pedimos la detención porque sabíamos que su vida corría peligro. Hoy lamentamos que las medidas no hayan sido suficientes”, afirmó.

