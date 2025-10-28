Femicidio de Milagros Bastos: Javier Grasso sigue prófugo y confirman la orden de detención

La Cámara de Acusación confirmó la orden de detención de Jorge Javier Grasso, hermano del expolicía Horacio Grasso imputado por el femicidio de Milagros Bastos, la joven cuyo cadáver fue hallado en el departamento donde este último cumplía prisión domiciliaria.

Apenas le revocaron el beneficio, a comienzos de julio de este año, se produjo el macabro hallazgo: en un placar apareció el cuerpo de una mujer. La investigación quedó en manos del fiscal José Bringas.

La identidad del cuerpo surgió cuando otra fiscal, Silvana Fernández, pidió cotejo de ADN con la familia de una joven que estaba desaparecida desde fines del año pasado. La prueba genética confirmó que era la misma persona: Milagros Bastos. A partir de ese momento, Bringas imputó a Horacio Grasso por femicidio.

Mientras tanto, realizó allanamientos en la casa del hermano del expolicía y de la madre. En ninguna de las dos viviendas encontró a Javier Grasso quien fue imputado por el encubrimiento agravado del crimen. Desde hace más de dos meses, sigue prófugo.

A través de medios de comunicación de Paraguay, se supo que a fines de 2024 había sido detenido por robo en un shopping y adulteración de documentos.

Su abogado, Gonzalo Ortiz Lenardón, se opuso a la orden de detención que emitió la fiscalía a mediados de agosto pasado. El Juzgado de Control la confirmó, el letrado apeló y ayer, lunes, la Cámara de Acusación la ratificó y rechazó el planteo del letrado.

¿Por qué debe ser detenido?

Lo explicó la jueza de Control, Laura Barale: la existencia de serios y probables indicios que puedan poner en peligro la investigación del femicidio.

Si bien el pronóstico punitivo por encubrimiento prevé una condena de ejecución condicional, la magistrada señaló que no puede asegurarse que así ocurrirá porque será un aspecto que eventualmente decidirá el tribunal en el juicio.

También aludió a su comportamiento de prófugo, a punto tal que la Fiscalía debió librar un pedido de captura, que consiste en un alerta roja de Interpol.

El defensor señaló que él representa a su asistido. Sin embargo, la jueza y la Cámara sostuvieron que su ausencia impide la realización de actos procesales que requieren su presencia física, como indagatoria, antecedentes penales, “que no se suplen con las presentaciones de su defensor”.

Al no haber sido encontrado en los domicilios que solía frecuentar, el propio y el de su madre, se puede inferir la existencia de “riesgo procesal”.

La Cámara de Acusación, con los votos de Maximiliano Davis, Patricia Farías y Carlos Salazar, adhirió a los argumentos del Juzgado de Control.