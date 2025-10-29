Escándalo en el juicio por Cecilia Strzyzowski: demoraron a un abogado por intentar fotografiar al jurado

El segundo día del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sufrió una abrupta interrupción por un escándalo. El abogado Nicolás Boniardi Cabra, integrante del equipo de Ricardo Osuna para la defensa de Emerenciano Sena, fue demorado luego de que, según confirmaron fuentes judiciales, intentara fotografiar a los potenciales jurados, una acción expresamente prohibida por la normativa que regula el proceso.

El episodio ocurrió esta mañana, durante la etapa de entrevistas a los ciudadanos convocados para integrar el jurado popular en el juicio más esperado de la provincia. Según trascendió, el letrado habría manipulado su teléfono celular dentro del recinto, lo que despertó sospechas entre los presentes. Por orden de la jueza técnica Dolly Fernández, se dispuso la intervención de la División Cibercrimen de la Policía del Chaco, que secuestró el aparato, un iPhone con protector verde, para determinar si efectivamente se tomó o difundió alguna imagen.

La identidad de los jurados debe permanecer bajo estricta reserva para preservar su seguridad e imparcialidad, por lo que cualquier intento de registro audiovisual constituye una falta grave.

El parte policial

El hecho fue documentado en un parte oficial emitido por la Dirección General de Seguridad Metropolitana, que detalla:

“En la fecha y horario estipulado, conforme directiva de la Dra. Dolly Fernández, jueza de Cámara Segunda en lo Criminal (directora del proceso), se procedió a la demora del ciudadano Boniardi Cabral, Armando Nicolás (35), quien habría estado filmando o manipulando dentro del recinto donde se lleva a cabo el proceso de selección del jurado del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski”.

El documento también confirma que se realizó el secuestro del teléfono celular y que se aguarda la intervención de personal especializado para garantizar la cadena de custodia del artefacto.

Fuentes judiciales confirmaron que el letrado permanecerá detenido en la Comisaría Cuarta hasta mañana.

Tensión y antecedentes en la jornada

Fuentes cercanas al operativo indicaron que Boniardi Cabra fue trasladado en un patrullero tras el incidente. Minutos antes, ya había tenido inconvenientes al intentar ingresar al Centro de Convenciones Gala, dado que su nombre no figuraba en el listado oficial de personas autorizadas, situación que fue subsanada poco después

Expectativas por la conformación del jurado

Mientras tanto, los equipos de la Fiscalía y las defensas esperaban poder completar la conformación del jurado para dar inicio el jueves a los alegatos de apertura.

“Espero que podamos finalizar esta etapa y conformar al jurado popular. Mañana ya podríamos empezar con las teorías del caso y la producción de prueba”, había anticipado más temprano el propio Osuna, defensor de Emerenciano Sena.

El proceso de selección comenzó el martes, cuando 40 de los 166 ciudadanos convocados fueron descartados por razones de salud, laborales o económicas. Si se logra completar el panel, el juicio, que incluye a siete imputados, se desarrollará hasta el 18 de noviembre, con 53 testigos previstos.